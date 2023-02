Sentiers balisés: Viroinval veut rester au top

Depuis 1995, Viroinval est devenue le paradis des marcheurs, si bien qu’il est rare de traverser l’entité, le week-end comme en semaine, sans croiser des gens sacs au dos.

Cet essor du tourisme en bottines, la Commune le doit à l’ASBL Icare, fondée par Jean-Pol Colin. Il était présent, en conseil, pour dresser un bilan du travail de son association, évoquer les perspectives d’avenir et surtout distiller quelques conseils aux élus, tels des petits cailloux déposés çà et là au fil d’une promenade, en espérant qu’ils soient ramassés par les suivants.

Des idées pour faire mieux

Ces messages aux conseillers se voulaient constructifs, dans un but de garder l’excellence du réseau local, reconnue bien au-delà des frontières communales. Relevons-en quelques-uns:

– Retirer les poubelles, hors des villages. "Cela nous impose 70 km de trajet pour aller les vider, une fois par semaine, et deux fois en été. Or, si le randonneur a un déchet, c’est qu’il l’a lui-même apporté. Il peut le reprendre", observe-t-il.

– Remplacer le mobilier en bois par du mobilier en plastique recyclé: "Cela valorise des déchets, c’est plus facile d’entretien et c’est plus vite sec après une pluie."

– Rationnaliser et coordonner la pose de panneaux d’information: "Certains, l’un à côté de l’autre, disent la même chose !"

– Travailler sur le respect des chemins, par les agriculteurs et les débardeurs notamment.

– Ne pas permettre la pose de clôtures en travers des itinéraires balisés, comme le Département de la Nature et des Forêts vient de le faire au Fondry des Chiens.

Mais parmi toutes ces remarques, il y en a une qui a suscité un débat: "Un moment, il faudra s’arrêter de baliser !" Quand on additionne les sentiers pédestres, les itinéraires de marche nordique, ceux pour VTT, pour la traversée de la forêt du Pays de Chimay ou encore les GR, on constate que Viroinval frôle l’indigestion en matière de balises posées dans le paysage.

Des points nœuds pédestres ?

Alors une solution existe: le point nœud. Ce système de balisage s’est fort développé pour les vélos, ces dernières années. Il consiste à numéroter des carrefours. Il suffit, en préparant son itinéraire ou en consultant une carte, de circuler en rejoignant ces carrefours: 21, puis 53, puis 98 et ainsi de suite.

"Un tel projet existe dans le cadre du parc national. Il ne s’agit pas de tout débaliser, le public n’est pas prêt pour cela. Mais à terme, dans une dizaine d’années, peut-être…, a expliqué Jean-Pol Colin. L’ASBL Icare se propose comme opérateur pour la conception d’un tel réseau sur l’entité de Viroinval, pour assurer une cohérence entre les circuits existants et ces points nœuds."

L’entretien du réseau, inlassablement

Revenons à cette ASBL, justement. Les élus de tous les partis ont salué son travail au service du tourisme local et de la population.

Un fameux job, que peu soupçonnaient dans l’assemblée. En permanence, les deux ouvriers d’Icare sont aux petits soins pour les itinéraires de promenade: il faut entretenir les chemins, les débroussailler, nettoyer le mobilier, concevoir des passerelles sur les cours d’eau, sécuriser certains sentiers en dévers, construire des escaliers en pleine nature pour gravir certaines pentes (jusqu’à 117 marches !) et dégager une centaine de chablis tombés sur les sentiers, en moyenne, chaque année.

Pionnière dans l’usage du balisage de type vosgien en Wallonie et dans l’élaboration de 15 circuits pour la marche nordique, l’ASBL Icare est reconnue pour la qualité de l’entretien de son réseau. "Je tiens vraiment à remercier publiquement les deux ouvriers pour leur job au quotidien, s’est exprimé Jean-Pol Colin. Il suffit de mentionner un arbre tombé quelque part pour que, le lendemain, ils m’annoncent qu’il a été débité. Ils sont passionnés et cela se traduit dans leur travail."

De nouveaux itinéraires

Durant la crise du Covid, les membres d’Icare ont parcouru tous les itinéraires en prenant soin d’en analyser chaque faiblesse. Cela débouche sur une modification de nombreux circuits, notamment pour s’éloigner d’endroits dangereux, pour se rapprocher de points d’intérêt ou éviter des routes en tarmac. "L’exercice prend du temps. Il a fallu repérer ces endroits, se rendre plusieurs fois sur place pour étudier les alternatives, concevoir des itinéraires bis et contacter les propriétaires, le DNF, etc."

Le débalisage de ces tronçons et le rebalisage des corrections sont en cours. De même, une nouvelle carte des promenades est sur le feu, avec, à son dos, une carte des 15 circuits de marche nordique.

Autre projet pour l’association: la planification du travail sur chaque sentier pour faciliter l’organisation de leur entretien.

Enfin, les circuits VTT seront rebalisés.