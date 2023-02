Hommage à l’équipage du Susan Ruth, tombé en 1944 à Macquenoise

Séverine et Christel Delahaye, pour l’association pour le devoir de mémoire, le rappellent: "Ces dix jeunes aviateurs ont donné leur vie pour notre liberté, abandonnant leur famille sans savoir ce qui les attendait de l’autre côté de l’océan". Deux sont morts dans le crash de leur avion. Trois furent assassinés dans les bois de Saint-Remy, deux mois et demi plus tard. Les 5 derniers, eux, ont pu regagner les États-Unis, après une période d’incarcération par les Allemands, ou après avoir rejoint la résistance.

Les deux sœurs ajoutent: "La guerre est à nouveau aux portes de l’Europe. Les discours extrémistes et les actes racistes sont banalisés. Il est donc plus important que jamais de continuer à rappeler ce qui s’est passé lors de la seconde guerre mondiale et des risques que représentent les sociétés totalitaires".