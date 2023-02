Philippeville: non, l'école de la Calamine ne ferme pas!

Depuis quelques jours, la rumeur enfle de manière non raisonnée: des bruits font état d’une fermeture de l’école de la Calamine, l’EESSCF, à Philippeville. L’origine de ces rumeurs n’est pas déterminée, mais le corps enseignant y est de plus en plus confronté, alors que la population scolaire est dans la moyenne et que l’école fonctionne.