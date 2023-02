La CSC fête la St Valentindexation, à La Couvinoise

L’attention était touchante, mais elle ne visait pas les Valentin du jour puisque les syndicalistes entendaient par là fêter la "Saint-Valentindexation".

"Par cette action sympathique, nous avons voulu rappeler notre attachement à l’indexation automatique des salaires, seule garante du maintien du pouvoir d’achat, nous a expliqué David Bal, permanent propagandiste interprofessionnel de la CSC Charleroi-Sambre et Meuse. L’index est remis en cause et nous voulions rappeler ses bienfaits à la population. En rencontrant les gens, nous leur rappelons ce qu’est l’indexation et que nous sommes pour la négociation libre des salaires".

Une première action avait été organisée à l’entrée du site le 9 novembre dernier. "C’est aussi un moyen de joindre les employeurs de La Couvinoise. Nous resterons dans ce plan d’action jusqu’à un mouvement national, en mai."

Mais ces employeurs, justement, ont dû subir une hausse des salaires de 11% en janvier (pour la commission paritaire 200), et plusieurs indexations pour les autres CP. Pour une entreprise de 10 personnes, c’est comme si le patron en employait une onzième, du jour au lendemain ! "Le souci, c’est qu’ils y voient des frais supplémentaires. Mais un salaire, ce ne sont pas des frais, c’est un investissement. Les petites entreprises se prennent des claques au niveau des factures d’énergie. C’est aux gouvernements wallon et fédéral de soutenir les économies locales. c’est aussi l’un des enjeux de l’actuelle transition, surtout en milieu rural comme à Couvin", répond le permanent CSC.

L’action s’est déroulée dans une bonne ambiance, face et dans les commerces du centre commercial. Mais quand le tract est tendu avec un chocolat inclus, comment voulez-vous que l’accueil ne soit pas détendu ?