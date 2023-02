Éric Boschman promet: "Ça va saigner" à Nismes le 11 mars

Après avoir célébré "L’âge de bière" et "Ni Dieux ni Maîtres mais du Rouge", c’est aux mets solides qu’il s’attaque en promettant: "ça va saigner". Pas question de tirer à vue sur la malbouffe pour autant, mais il nous sert un cinglant et savoureux décryptage de quelques aberrations qui garnissent nos assiettes: la tomate bio produite au fond de l’Espagne dans des conditions plus que discutables, les myrtilles de février, au score nutritionnel A mais venues tout droit du Maroc, À ça s’ajoutent une belle couche de tendresse familiale, lui qui est né et reste entouré de restaurateurs ; quelques touches wokistes ( mais point trop n’en faut.e.s) pour en tacler les excès ; et un final qui se rit de la mort.

Plus large, plus touche-à-tout que ses précédents one-man-show, "Ça va saigner " entend piquer, secouer, agiter, toucher en dressant un constat doux-amer autour des nourritures terrestres. Différente de ses précédentes créations, celle-ci en garde pourtant l’essence: Éric Boschman joue toujours avec son auditoire, et avec les maux de l’époque en sautant de mot en mots.

A Action Sud le 11 mars

L’homme est un boulimique et, tout en tournant encore avec ses deux précédents spectacles, il vient en ce début d’année 2023 nous présenter sa nouvelle création le samedi 11 mars à Action Sud à Nismes, dans une programmation initiée par le Rotary Club Thy-le-Château Les Lacs, en collaboration avec le centre culturel de Viroinval. Bar et grignoteries, avant et après le spectacle, permettront d’alimenter la caisse des actions menées par le service club local.

"Depuis quatre ans, nous menons notamment une action appelée"Chaleur d’hiver", qui aide les personnes précarisées à assumer leurs factures de chauffage, explique Éric Hublart, du Rotary Club Thy-Les Lacs. Avant cela, nous avons, avec un club voisin, financé un minibus pour le home Harmignie à Florennes."

"A près la période covid et l’absence d’activités qui a impacté les rentrées financières, nous espérons avec les bénéfices de ce spectacle, relancer nos actions de soutien" conclut Éric Hublart.

Samedi 11 mars à 20 h, salle Action Sud, rue Vieille Église 10 à Nismes. Prévente 25 €, sur place 30 €. Réservations: 060/31.01.60 billeterie@action-sud.be www.action-sud.be