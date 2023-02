5000 gobelets communaux loués par les associations couvinoises

Il était prévu d’interdire ces gobelets à usage unique. Mais après avoir écoulé les stocks encore disponibles… le Covid est arrivé. "Et là, le réutilisable a été au contraire déconseillé, pour des raisons sanitaires évidentes." Les gobelets ont donc été rangés dans les caisses, pour quelque temps, parce qu’ils n’étaient plus les bienvenus et surtout parce que le monde de la fête était en veille.

En fin de pandémie, début 2022, le monde associatif a repris du poil de la bête et le gobelet communal a connu un nouveau départ, d’autant que les stocks de verres jetables, eux, ont considérablement fondu entre-temps. "De mars à décembre 2022, nous avons loué 5000 gobelets environ, explique l’échevin. Nous avons fourni 7 ou 8 grands événements, comme la fête des Pansards ou le festival Crescendo. À côté de cela, il y des locations pour des anniversaires privés, parfois juste de 30 ou 40 pièces."

Du coup, le conseil communal vient d’approuver l’adhésion de Couvin à un marché groupé pour le nettoyage de ces gobelets. Une telle décision avait déjà été prise en 2019, mais jamais appliquée vu les circonstances. Cette fois, c’est via le Bureau Économique de la Province que ce marché sera pris. "Plus que leur lavage, c’est surtout le séchage qui est délicat. Ils doivent être très secs avant d’être empilés, au risque de voir de la pourriture s’y développer. Jusqu’ici, vu le peu de demande, nous avons pu suivre sans soucis ou presque, en nous débrouillant. Mais nous prévoyons une forte augmentation du nombre de locations, d’où ce recours à un marché pour leur nettoyage. Il sera réalisé par une firme spécialisée, qui viendra chercher les gobelets de façon régulière pour leur entretien."

Concrètement, les gobelets de Couvin sont à la disposition de tous. Leur prêt est gratuit pour les associations et facturé à 25 euros pour 1000 gobelets pour les privés et entreprises. Une caution est demandée et non remboursée s’ils reviennent sales.

Les gobelets manquants, eux, sont facturés à 0,35 euro pièce. Déjà, sur les 10 000 achetés en 2019, il n’en reste plus que 8500…

060/34 01 32