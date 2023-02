Tourbillon de confettis attendu à Beignée

"Cette tradition s’appelle le"D’aller au lard"de Beignée", rappelle notre interlocuteur. De plus, au cours du cortège, les bénévoles de l’association "Le Hublot" font l’offrande de jouets, de bonbons, de confettis aux enfants, de boissons chaudes à tous les participants et de mimosa aux dames. "Le carnaval marque la sortie de l’hiver, le retour de la lumière après des mois d’obscurité. La victoire du soleil se concrétise par des grands feux ou le brûlage du gille et par la confection de crêpes dont la forme et la couleur symbolisent notre étoile", complète Richard Herbecq.

50 ans en 2024

En 2024, l’ASBL "Le Hublot" fêtera son demi-siècle d’existence le 10 septembre et vivra sa 50e année carnavalesque mais le 49e cortège réel en raison de la crise sanitaire. Ce samedi 18 février marquera donc la 49e édition, qui placée sous le thème d’Alice au pays des merveilles.

Lors du premier carnaval mis sur pied par l’association en 1975, il n’y avait pas de gilles.

/ ©EdA

Un manquement comblé en 1977. Cette année-là, il y avait deux gilles avant que le groupe, nommé "Les Infatigables", ne s’étoffe au fil des ans. "Depuis décembre 2021, les gilles sont sortis de l’ASBL pour se constituer en association de fait. Les deux groupements coordonnent leurs actions par la présence d’un représentant aux différentes réunions de comité", conclut le président de l’ASBL "Le Hublot".

Sur le plan pratique, la journée carnavalesque débutera à 6h par une sortie des gilles dans le hameau de Beignée avant le rondeau matinal sur la place à midi.

Le cortège des mascarades prendra son envol, dès 14 h, de la salle "Le Hublot-Léon Tourneur" et sera suivi par les gilles trente minutes plus tard. Le retour des cortèges et la distribution des crêpes est prévu aux alentours de 18 h.