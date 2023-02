Sébastien Gotiaux aux Assises du Hainaut: "j’avais l’impression de faire un cauchemar"

Après la constitution du jury jeudi 9 février, la journée de ce lundi 13 février est consacrée à la lecture de l’acte d’accusation, ainsi qu’à l’instruction d’audience et à l’audition du juge d’instruction et des experts. Le procès est prévu pour durer une semaine.

"Le whisky me retournait l’esprit"

Sébastien Gotiaux a été interrogé par la présidente de la cour d’assises, Martine Baes, lundi matin. L’accusé dit qu’il n’a manqué de rien durant sa jeunesse, même s’il a reçu une éducation stricte de son papa, qui pouvait se montrer violent sous l’effet de l’alcool. Selon des témoins auditionnés lors de l’enquête, l’accusé se transformait aussi en un autre homme quand il était alcoolisé. Selon sa compagne, il devenait violent.

Né en France, l’accusé a suivi son parcours scolaire en Belgique. À seize ans et demi, il entame une relation avec une femme âgée de 35 ans et devient papa. Il travaille comme mécanicien pour un patron dès le début des années 2000 ; il y restera jusqu’à son incarcération.

Père de trois enfants, l’accusé a connu trois relations sentimentales. Au moment du drame, il était en pleine séparation et en dépression, à la suite du décès de son papa en 2017. "J’ai commencé à boire de plus en plus, chaque week-end", dit l’accusé qui ne consommait pas de produits stupéfiants.

Chasseur, Sébastien Gotiaux détenait une dizaine d’armes chez lui, héritées de son papa. Il les conservait dans une chambre à l’étage, et elles étaient facilement accessibles. L’accusé avoue avoir l’alcool méchant, toujours quand on l’ennuie et jamais l’inverse. Un jour, il s’est battu avec un homme à la pêche, mais il ne s’est souvenu de rien. "Le fait de comprendre quand on vous explique un fait le lendemain, cela ne vous effrayait pas ?" demande la présidente. L’accusé répond qu’il a eu un trou noir. Il a confié à son adversaire qu’il voulait arrêter le whisky, car cela lui retournait la tête.

Sebastien Gotiaux ©BELGA

Le dimanche 3 mai 2020, l’accusé a passé la journée à un barbecue à Anor, en France, alors que les réunions étaient interdites en raison de la pandémie. Il a bu de la bière, de la Suze, du vin rosé et un verre de rhum en compagnie de Maxime Roget. Les deux hommes sont ensuite rentrés à Beauwelz, chez Sébastien Gotiaux, à quelques kilomètres de là. Là, les deux hommes ont bu du rhum. "Je me souviens de nous avoir filmés, faisant santé". Ils ont ouvert une bouteille de whisky. "C omme j’étais chez moi, je pensais que rien ne pouvait arriver. On a parlé de sa compagne, je lui ai fait la morale. Je n’ai pas le souvenir de lui avoir montré mes armes", raconte l’accusé.

Sébastien Gotiaux dit avoir repris ses esprits quand son téléphone a sonné, au petit matin, l’informant que sa maison était encerclée par les policiers. Il s’est levé, blessé au thorax, et a vu Maxime couché devant la porte de son habitation, mort. "Je n’en revenais pas, j’avais l’impression de faire un cauchemar, je n’y croyais pas. Aujourd’hui, j’ai conscience des faits. Je ne peux pas demander pardon à la famille, car je ne me le pardonnerai jamais. J’ai fait du mal à tout le monde", dit celui qui jure de ne plus jamais toucher à l’alcool.

Le récit des enquêteurs

La cour d’assises a aussi auditionné le juge d’instruction et les policiers qui ont enquêté sur la mort de Maxime Roget.

Le 3 mai à 21 h 57, une vidéo tournée chez Sébastien Gotiaux et diffusée à l’audience, montre les deux hommes riant et trinquant. La vidéo est envoyée à leur ami. C’est la dernière image de Maxime vivant.

Plus tard, entre minuit et 1 h, un voisin entend Sébastien crier "dégage, dégage, tu n’es pas de ma famille". Maxime lui répond: "qu’est-ce que tu m’as fait, je pisse le sang au visage et je me suis pissé dessus". Sébastien tire un coup de feu depuis la fenêtre de l’étage de son habitation. Il descend et s’approche de Maxime, qu’il achève d’un coup de feu et de coups de crosse portés au visage, sur le bord de la route devant l’entrée de l’habitation, selon les voisins.

Une patrouille de la zone de police Botha est appelée à la rue Pilarde. Ils signalent leur présence. Il y a des insultes proférées par l’accusé, suivi d’un échange de tirs entre quatre policiers et Sébastien Gotiaux, qui se trouve de l’autre côté de la haie et rentre chez lui. Cinq heures plus tard, il sort de chez lui et, selon des témoins, il secoue Maxime, comme s’il tentait de le réveiller, en lui disant "gros, réveille-toi".

Quinze armes

Il est privé de liberté sans aucune résistance. Une fois à l’intérieur, le juge d’instruction constate la présence d’un nombre impressionnant d’armes, quinze dont deux sont pliées, et de munitions. Sept étaient enregistrées car il est détenteur d’un permis de chasse.

Les premiers devoirs d’enquête sont menés par le laboratoire de la police scientifique. Des douilles sont retrouvées près du cadavre et sur la pelouse. Des impacts de balles sont relevés sur l’intérieur de la grille, un piquet en béton et sur le pare-brise d’une voiture. Selon les enquêteurs, Sébastien Gotiaux a tiré quatre coups de feu, deux en direction de la victime, un en direction de ses chiens et un en direction des policiers.

Jean-Philippe Mayence, avocat de Sébastien Gotiaux ©BELGA

L’impact sur le piquet en béton interpelle Me Mayence, avocat de l’accusé. Ce piquet se trouve à l’extrême gauche, alors que les policiers se trouvent à droite du portail. La tentative de meurtre envers les quatre policiers est contestée.

Sébastien Gotiaux, opéré d’une blessure par balle au thorax, est entendu sur son lit d’hôpital et placé sous mandat d’arrêt le 5 mai à 13 h 29. Il est inculpé de meurtre et d’une tentative de meurtre sur quatre policiers. Quand le juge d’instruction l’informe de la mort de Maxime Roget, il répond que ce n’est pas possible. Lundi, il a répété qu’il a toujours un trou noir.