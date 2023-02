La maison du Bailli de Pesche attendra 2025 pour sa rénovation

Ce bijou est malheureusement dans un mauvais état et la Commune, propriétaire, mène un dossier depuis plusieurs années, en vue d’une restauration complète de l’édifice. Sa charpente, ses murs, sa toiture et sa façade sont classés. Mais ce classement implique une complexité accrue du dossier et l’intervention des services wallons du Patrimoine, qui supervisent les choix des matériaux et des méthodologies de rénovation.

À l’intérieur, la bâtisse abrite également une cheminée Renaissance et un bel escalier en chêne avec départ Louis XV.

Des cahiers des charges dès ce mois de mars

Au terme de multiples réunions, l’architecte Sébastien Moraux, qui connaît particulièrement bien le patrimoine local puisqu’il est lui-même Peschelot, doit rédiger les cahiers de charges pour ce printemps, normalement pour mars, en vue de la réalisation des travaux.

L’objectif principal est de faire de la bâtisse une maison de village, à la disposition des associations locales. Après avoir servi les puissants baillis jadis, la bâtisse servira le peuple désormais !

L’enveloppe extérieure sera rénovée, mais sans transformation particulière si ce n’est la démolition de l’annexe située à gauche dans la cour.

À l’intérieur, le rez-de-chaussée sera aménagé en salle modulable, en deux parties.

À l’étage, le centre culturel disposera d’un espace dédié à l’organisation d’ateliers artistiques.

Les planchers seront remis à plat, avec des hourdis en béton.

Mais c’est le grenier, surtout, qui nécessitera un maximum d’attention. La charpente présente des faiblesses. Cassée, elle pèse sur la façade, qui ploie sous le poids de ses arbalétriers. Elle devra être redressée, via une prise en main élément par élément !

Total de l’addition, d’après les dernières estimations: près de deux millions d’euros. Pour la Commune, l’effort financier sera réduit par une subvention d’un peu moins d’un million d’euros dans le cadre du Programme de Développement Rural. Des subventions de l’Agence Wallonne du Patrimoine devraient aussi s’ajouter.

Les cahiers des charges obtenus, une demande de permis d’urbanisme sera introduite dans l’espoir de démarrer les travaux à la fin 2024, voire 2025.