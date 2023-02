De jeunes champions de scrabble s'affrontent à Florennes

La 1re phase consistait en un questionnaire composé de jeux de lettres proposé dans les différentes classes. Lors de la 2e phase, chaque école a inscrit ses élèves qualifiés pour les demi-finales régionales. La demi-finale pour la province de Namur a eu lieu, le mercredi 8 février, à l’Institut Saint-Joseph à Florennes. 38 jeunes répartis en 4 catégorie d’âge y ont participé sous l’arbitrage de Mme Christine Schneider et M. Yves Brenez, vice-présidente et président de la Commission des Jeunes de la Fédération Belge de Scrabble.

Florennes et Thuin en tête

Les heureux vainqueurs sont:

– pour la catégorie Mini-Poussins (10 ans): Doyen Eline, 1er prix ; Van Langenhove Robin, 2e prix et Cavillot Lilou, 3e prix, tous de l’Institut St Joseph-Ste Thérèse de Florennes.

Pour la catégorie Poussins (12 ans): Sahakyan Anna 1er prix, Devuyst Maxime, 2e prix et Bodart Naël, 3e prix, tous de l’Institut St Joseph-Ste Thérèse de Florennes.

Pour la catégorie Benjamin (14 ans): Lambrechts Eléonore et Goemans Aaron, 1er et 2e prix, Institut St Joseph de Florennes et Kheloufi Dalia, 3e prix, AR de Thuin.

Pour la catégorie Cadet (16 ans): Fodu Émilien, 1er prix, AR de Thuin.

La 3e phase ouvrira la porte à la finale régionale qui aura lieu au Collège Saint-Guibert à Gembloux, le 18 mars prochain.