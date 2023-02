Walcourt: le 25e VTT de Clermont pour le Télévie

Déjà 25 ans que Paulette Cantigneaux et ses amis mettaient sur pied une balade VTT à Clermont afin de récolter quelques deniers en faveur de l’opération Télévie. Paulette n’est plus de ce monde mais chaque année, on continue de pédaler à travers champs et bois, par les sentiers dénichés par les dévoués organisateurs.