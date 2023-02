Mobilité douce, fil rouge du conseil communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes

"Il s’agit de parcelles appartenant à la Région wallonne. En les reprenant, d’une part, nous pourrons assurer l’entretien courant de ces espaces verts. D’autre part, nous avons besoin de ces terrains dans le cadre de la création de la piste cyclable reliant la gare au château", informe le bourgmestre Yves Binon.

Au-delà de la voie de mobilité douce qui sera créée, un pré fleuri sera aménagé sur l’un des terrains repris dans le giron communal. Le point a été voté à l’unanimité. Le second point de la soirée relatif à la mobilité douce était une décision de mise en circulation locale au chemin du Grain Noir et à la rue Housseroule à Nalinnes.

"Ces endroits ont été choisis par le comité cyclo comme élément important de liaison sécurisée entre Nalinnes-Centre et Nalinnes-Bultia. Cette mesure fait partie des programmes proposés par l’auteur de projet Agora, en charge du plan Intercommunal de Mobilité", rappelle Pierre Minet, échevin de la Mobilité. Par cette décision, la majorité souhaite limiter l’accès aux riverains, aux véhicules agricoles et aux cyclistes via le placement de panneaux routiers adéquats.

Oui, mais… pour la minorité

La minorité Cap Communal a voté en faveur de la proposition tout en émettant des réserves. "Si on peut a priori se satisfaire de cette décision, nous regrettons que la mise en circulation locale de ces 2 rues soit faite à l’emporte-pièce. Pourquoi spécialement ces deux rues ? Pourquoi maintenant sans aucun autre aménagement alors que le Plan de mobilité n’est pas encore arrivé à son terme ?", débute Alexis Mulas.

Pour le conseiller de l’opposition, la majorité n’agit pas de manière réfléchie, stratégique et planifiée. Il propose de créer une jonction (en piste cyclable ou bande cyclable) entre le chemin du Grain Noir et la rue Housseroule. L’échevin de la mobilité, Pierre Minet, abonde dans le même sens mais précise que ces aménagements seraient réalisés ultérieurement. Il s’agit d’un premier pas en attendant d’autres travaux qui ont un coût, des délais de réalisation plus long ainsi que des procédures à respecter.

Alexis Mulas détaille ensuite sa vision des travaux à réaliser: "il faudrait aménager le trottoir au croisement des chemins du grain noir et des Lorias pour permettre aux usagers non motorisés de traverser en sécurité pour rejoindre la chapelle et ainsi rejoindre le centre via le sentier existant. Si tout cela est réalisé, nous aurons une véritable jonction mobilité douce, utile et utilisable, entre Nalinnes-Bultia et Nalinnes-Centre".

Vitesse et radar

Par ailleurs, une réflexion est actuellement menée par la majorité pour limiter à 70 km/h les tronçons dont la vitesse actuelle est limitée à 90 km/h sur le territoire communal. De plus, un radar tronçon sera créé à la rue Baudouin Leprince entre Beignée et Jamioulx. Enfin, des voies cyclables sont en cours de développement. En matière de mobilité, la philosophie évolue à Ham-sur-Heure-Nalinnes. Sans doute pas aussi vite que le souhaiterait la minorité mais Rome ne s’est pas construite en un jour.