Les écoliers de Presgaux réintégreront leur classe dès lundi

Le 11 octobre, les bambins avaient en effet été transférés vers des modules installés sur le jeu de balle. En septembre, des éléments du plafond de deux classes s’étaient effondrés, sous l’effet d’infiltrations récurrentes. "Nous avons subi quatre chutes d’éléments du faux plafond, se souviennent les deux institutrices maternelles, Valérie Monnom et Patricia Moreau. Deux se sont déroulées pendant les grandes vacances. Mais deux autres ont eu lieu une fois pendant la récréation et l’autre un mercredi après-midi. Nous sommes passés près d’une catastrophe."

Les parents d’élèves ont manifesté leur mécontentement et leurs craintes. Le 22 septembre, ils ont interpellé le conseil communal.

Le collège communal a heureusement réagi. Francis Saulmont, échevin des Travaux, a d’emblée trouvé un ardoisier disponible et l’échevine de l’Enseignement, Marie Depraetere, s’est chargée du transfert des enfants dans les modules.

En un mois et demi, l’ardoisier avait terminé de remplacer les toitures, pour une somme de 75 000 euros.

Ensuite, l’ensemble des équipes Bâtiments du service Travaux a été mobilisé sur le chantier: "Tout le monde y a collaboré, se réjouit Francis Saulmont. Un plafond a été refait et les dalles abîmées des faux plafonds ont été remplacées. Les classes ont été repeintes, un nouveau vinyle a été posé dans l’une des classes, avec les chauffagistes, électriciens, ardoisier et menuisiers en support."

Prêts pour le retour en classe

Quatre mois plus tard, ces infiltrations ne sont donc plus qu’un mauvais souvenir et les enfants réintégreront leur classe ce lundi.

Entre les petits bancs déménagés par les ouvriers communaux ce jeudi, les institutrices se sont activé à préparer la rentrée de leurs enfants. Sandrine Deduffeleer, elle, se chargeait de faire blinquer les classes.

Toutes soulignent l’excellent travail fourni par les équipes du service Travaux: "Les ouvriers ont fait un super boulot. Ils travaillaient comme s’ils étaient dans leur propre maison. Le chantier était nettoyé, la concertation avec nous était permanente. Je ne veux plus jamais entendre dire que les ouvriers de la Commune sont des fainéants, c’est totalement faux", s’est exprimée Valérie Monnom.

L’ingénieur en stabilité qui avait été mandaté en urgence à l’automne est revenu constater qu’il n’y avait plus aucune crainte à avoir pour le bâtiment et une société spécialisée, tout comme le préventionniste des pompiers, ont rassuré: les boiseries n’ont pas été atteintes par la mérule. C’était juste des taches d’humidité.

La rénovation forcée de l’implantation maternelle aura été l’occasion d’isoler la toiture et un plafond. Il faut pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent ! "Nous envisageons aussi de placer des panneaux photovoltaïques, dès que nous en aurons les moyens", annonce Francis Saulmont.

Un cadastre des bâtiments communaux

Les travaux auront coûté environ 100 000 euros en tout, toiture comprise. Mais à cela s’ajoutent la location des modules provisoires et la facture d’électricité pour tenter de les chauffer par -10° en décembre dernier. Cet investissement sera entièrement assumé par la Commune de Couvin, puisqu’aucune subvention ne peut être obtenue pour de pareils dossiers pris en urgence.

C’est plutôt râlant, en sachant que ces soucis d’infiltration ne datent pas d’hier: "L’étage du bâtiment ne sera plus utilisé, nous confirme le bourgmestre Maurice Jennequin, venu lui aussi saluer ce retour dans les classes. Jadis, il a été occupé par le cercle d’histoire, mais il avait dû quitter ses locaux à cause de l’humidité."

Il réfute cependant les accusations d’immobilisme: "Quand Robert Dubuc est devenu mayeur (fin 1995, NDLR), nous avons élaboré un projet de rassemblement de toutes les classes dans une extension du côté de l’école primaire, nous explique-t-il. Mais l’obtention de subventions pour les nouvelles écoles est difficile et c’est le projet de Petite-Chapelle qui a été retenu. Celui de Presgaux ne s’est jamais fait. Récemment, notre ardoisier avait placé un bardage pour protéger tout le pignon du bâtiment des maternelles, mais cela n’a pas suffi."

Néanmoins, on constate que l’histoire se répète, avec la fermeture le week-end dernier de la salle du Dowaire à Gonrieux, pour les mêmes raisons. La salle des Leus à Frasnes subit également des infiltrations.

"Nous avons donc décidé de réaliser un cadastre des bâtiments communaux pour répertorier les problèmes de toiture et faire en sorte que de telles situations n’arrivent plus", annonce l’échevin Francis Saulmont.

L’intérêt d’une action en amont, outre la prévention d’un accident regrettable, est surtout de s’offrir le temps d’aller à la pêche aux subsides pour soulager l’investissement des caisses locales…