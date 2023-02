Finances: prévoyance et bienveillance à Walcourt

Sur les années 2022 et 2023, la ville de Walcourt est parvenue à se constituer un fonds de réserve de 1,7 million d’euros répartis comme suit: 1 050 000 € pour le personnel, 450 000 € pour le CPAS, 100 000 € pour la zone de police et 100 000 € pour la zone de secours. "La minorité nous reproche de ne pas investir suffisamment et rapidement dans les énergies renouvelables mais nous préférons y aller à notre rythme sans brusquer les choses. Dans notre budget 2023, nous avons tout de même 400 000 € d’investissement dans ce domaine", observe-t-elle.

Des projets qui avancent

Pour 2023, la ville de Walcourt présente un budget extraordinaire de 16 229 617 €. "Comme chaque année, l’entièreté des projets ne sera pas réalisée et c’est ce que les citoyens ont souvent du mal à comprendre. Dans le public, les projets avancent très lentement car les procédures sont longues et de plus en plus complexes mais, chaque année, des projets se concrétisent", rassure et se réjouit la bourgmestre.

"La zone de secours DINAPHI va ouvrir un poste au zoning de Chastrès et le projet de nouveau commissariat de la zone de police Flowal avance bien également. Nous en sommes au stade du cahier des charges", annonce-t-elle.

Rénovation de la piscine

Au niveau communal, le projet le plus important est l’extension de l’hôtel de ville (4,2 millions d’euros et 1 772 996 € de subside). "Les travaux de rénovation de la piscine vont débuter à la mi-mars pour une durée de plus de six mois. Je pense que c’est un outil qui aura encore son utilité auprès de notre population avec les étés chauds que nous connaissons actuellement", pense la bourgmestre.

La rénovation de la salle "Le Palace" à Laneffe va être reprise en charge par le bureau d’étude IGRETEC.

Cette année aussi, on devrait voir s’élever la nouvelle buvette du football de Tarcienne.

À Yves-Gomezée, un subside a été reçu pour rénover l’enveloppe du local et les abords du football.

Parmi les projets importants, la bourgmestre Christine Poulin épingle encore la rénovation de la liaison Pry-Rognée, la rue du Faubourg à Berzée pour laquelle des emprises vont devoir être réalisées pour aménager des trottoirs.

La lutte contre les inondations à la Croisette à Somzée, la rénovation du centre culturel et la verdurisation des cimetières sont autant d’autres projets qui sont inscrits au budget 2023.