Un beau projet d’inclusion à Thuin, grâce au ping-pong

Chaque année, la semaine olympique et paralympique (SOP) est l’occasion de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et de mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l’ADN de l’olympisme et du paralympisme.

C’est la première phase d’un projet interdisciplinaire lancé par leur professeur d’éducation physique, Thibaut Hubert . "Je suis moi-même un ancien pongiste ayant joué en Nationale 2 et même en N1. J’ai joué notamment à La Villette Charleroi et c’est là que j’ai rencontré des joueurs paralympiques. Ils ont une force de caractère incroyable, ils font preuve de résilience et sont combatifs. J’ai d’ailleurs été leur entraîneur pour les JO de Pékin en 2008" raconte-t-il.

Aves ses élèves, le professeur a lancé en 2022 un projet "zéro déchet" avec uniquement du matériel de récupération: raquettes et mousses, balles, tables de ping reçues en don. Son école est ainsi équipée de matériel permettant la pratique du tennis de table au sein de ses cours. La rencontre avec des champions est donc le moment fort de la découverte de ce sport. Pour mettre sur pied cette matinée, les enfants ont pu bénéficier gratuitement des installations du RCTT Thuin.

En collaboration avec la ligue handisports, les élèves ont assisté à une démonstration de grosses pointures (des médaillés paralympiques) comme Mathieu Loicq (Champion du Monde), Marc Ledoux (Champion d’Europe) mais aussi de Sébastien Bolain évoluant en B0. La Ville de Thuin ayant récemment signé la charte de Special Olympics Belgium, c’était l’occasion d’inviter Éric Bauwens, ambassadeur de Special Olympics Belgium et également ambassadeur du Panathlon qui prône le fair-play et l’éthique dans le sport.

©ÉdA

Après les démonstrations, les enfants ont pu échanger avec les champions avant de s’affronter entre eux. Au terme de cette compétition bon enfant, tous les participants ont reçu le brevet de la balle blanche, des diplômes, un tee-shirt de circonstance tandis que les vainqueurs se sont vus gratifier d’un trophée.

Pour encadrer tous ces jeunes, l’enseignant a pu compter sur l’appui de moniteurs spécialisés en tennis de table et d’enseignants.

"Découvrir le tennis de table, c’est améliorer le bagage technique, mental et physique inhérent à la pratique de ce sport. Cette action permet de changer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des parasports. C’est aussi motiver les jeunes à la pratique sportive. D’ailleurs, l’an dernier, cette découverte a permis à des jeunes de s’inscrire dans le club thudinien qui nous accueille" ajoute Thibaut Hubert

"Aimer, c’est accepter la différence et la respecter."Faisons de nos différences une force et tous ensemble, améliorons nos compétences." conclut-il

"À Thuin, on peut vraiment dire que la Ville prône l’intégration des déficients mentaux dans le sport par des actions comme celle-ci" terminera Karine Cosyns, échevine de l’Enseignement.