Tout Barbençon célèbre son doyen centenaire

Le temps pour Daniel Renard d’accueillir Jean Defer, sa famille et les Barbençonnais et la cérémonie se poursuivait avec la projection d’un film réalisé par Jonathan Parisi et Jonathan Soupart avec la participation active du héros du jour, sur la vie dans nos campagnes durant la seconde guerre mondiale.

Émotion

Des images et beaucoup d’émotion mais davantage encore quand les 5e et 6e primaires de l’école de Barbençon ont illustré leur ligne du temps par des affichettes rappelant les grands moments du 20e siècle jusqu’à aujourd’hui. Ces événements mais aussi ces jeunes enfants ont, pendant un court moment fait craquer Jean Defer, qui a laissé échapper quelques sanglots.

Quelques mots du bourgmestre Bruno Lambert et arrivait le moment des cadeaux: le message royal auquel le centenaire a été très sensible, cadeau aussi de la Commune de Beaumont, du comité de village, de la jeunesse. Et parmi ces présents, celui auquel il aspirait le plus, la possibilité de mettre sur pied l’une ou l’autre rencontre-conférence où il pourrait raconter et raconter encore…

Quelques… mots

Mais avant ces futurs rendez-vous, et impatient de pouvoir s’exprimer depuis le tout début de la cérémonie, l’occasion était enfin donnée à Jean Defer de prendre la parole. La prendre pour ne plus la lâcher, stoïquement debout du haut de ses 100 ans, devant ses concitoyens, pour toujours raconter.

Suivant à peine son aide-mémoire, ses mots survoleront bien des sujets plus ou moins importants, plus ou moins graves mais toujours avec une belle pointe d’humour qui caractérise le personnage. Et s’il n’y avait eu le vin d’honneur clôturant ce rendez-vous anniversaire, on y serait encore… "Bon anniversaire, Monsieur Defer".