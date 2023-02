Au théâtre avec les Leus, à Couvin et ailleurs en Entre-Sambre-et-Meuse

Joël Hélénus, le chef d’orchestre de la troupe, prend les contacts et organise les différentes prestations des deux groupes, "les jeunes Leus et les vieux Leus".

La troupe théâtrale "Les Leus" a été créée dans les années 50. En 1957, Jacqueline Briquet a alors 15 ans et on lui propose un premier rôle, qu’elle accepte. 66 ans plus tard, elle est toujours sur les planches !

En 1967, avec Jacques Mambourg, elle décide de mettre en place une troupe de jeunes. C’est un succès et plus de 40 jeunes s’inscrivent ! Le succès perdure depuis et ce samedi la troupe des Jeunes présentait 3 pièces au centre culturel de Couvin, qui ont fait non pas une salle comble, mais 3 salles combles ! La demande était telle qu’il a fallu scinder la soirée afin que tous, familles et amis des comédiens en herbe puissent assister à la représentation qui les concernait le plus.

La troupe de théâtre Jeunes est constituée de 35 acteurs répartis en trois groupes, les 8-12 ans, les 12-16 ans et les 16-20 ans.

Les pièces proposées ce samedi étaient "Quelle mouche l’a piqué" de Agnès Bouteilloux, "Vol Lowcoast" de Fabrice Bourgeois et "Au p’tit resto" de Monique Delcoustal.

La pièce proposée par la troupe adulte le dimanche était "Le bal des escargots" de Jean-Claude Martineau. Si vous souhaitez voir cette pièce hilarante et pleine de rebondissements, il reste quelques prestations, le samedi 11 février à 20h à Momignies, le dimanche 5 mars à 15h à Nismes, le dimanche 12 mars à 15h à Saint-Aubin et le vendredi 17 mars à 20h à Presgaux.