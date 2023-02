Le ministre Colligon inaugure le nouveau centre administratif de Chimay

Le ministre Collignon a inauguré le nouveau centre administratif de Chimay. L'ancien bâtiment des Finances accueille désormais tous les services de l'administration de la Ville et du CPAS. ©EdA

La vaste bâtisse qui appartenait à la Régie des bâtiments fédéraux a ensuite été vendue à un investisseur qui, malgré l’inoccupation durant deux ans, a néanmoins continué à le chauffer et l’entretenir. Son achat par la Ville de Chimay a été signé par le bourgmestre en janvier 2022, pour la somme de 2 millions d’€. "Une belle opportunité et une opération blanche puisque nous avons bénéficié de 1,197 million d’euros de subsides régionaux via le PIC (plan d’investissement communal) et du produit de la vente des sites désormais vidés " explique le bourgmestre. Jusqu’à l’automne dernier, les différents services communaux étaient en effet répartis entre la Grand-Place (administration, population, état civil…), le château Lemaur (CPAS) et un immeuble de la place Froissart (Urbanisme, régie des eaux…), ce qui n’était pas des plus pratiques, pour le fonctionnement des services et pour la population.

Synergies Ville-CPAS

Après quelques travaux et adaptations, l’ensemble des services administratifs, à l’automne, et le CPAS, en décembre, a donc pu prendre ces quartiers sur la place Léopold où la population trouvera tous les services à sa disposition. Seule la Justice de paix restera sur la Grand-Place, où elle pourra récupérer des locaux supplémentaires laissés vides.

Ce rassemblement des services administratifs et sociaux concrétise les synergies existantes et va permettre d’en développer de nouvelles, dont celle en matière énergétique n’est pas la plus négligeable. " C’est la fin du transfert incessant des signataires et du cloisonnement des équipes " se réjouit Denis Danvoye, ajoutant " cela va aussi nous permettre d’accroître nos fonctionnalités pour les services en ligne et d’améliorer les collaborations avec le CPAS. Et, ce n’est pas négligeable, avec la place en face et un parking derrière pour l’accès aux PMR, cela facilite l’accès des citoyens ".

Après une visite des bureaux, dont ceux du dernier étage offrent de belles vues sur la Principauté, le ministre, les élus chimaciens et leurs partenaires sur ces projets ont rejoint la Maison de la Soque, autre belle réalisation de la Ville, en faveur du secteur culturel et associatif.

La Maison de la Soque

Là aussi, il s’agit d’une nouveauté dans le paysage chimacien des services aux citoyens. Mais le projet a mis bien plus de temps, et nécessité une totale rénovation, pour être opérationnel. Le covid a empêché son inauguration officielle, et donc sa mise en lumière auprès de la population. La visite du ministre était l’occasion de le découvrir.

Les autorités locales en ont profité pour faire découvrir au ministre la Maison de la Soque, rénovée de fond en comble, qui héberge la bibliothèque, le centre culturel, des locaux de répétition pour l'Académie de la Botte, et des salles pour les associations locales. ©EdA

Au rez-de-chaussée, un bel espace coloré héberge la bibliothèque. Outre les étagères pleines de livres pour tout public, la salle est garnie de coins lecture qui se prêtent bien aux animations concoctées par les bibliothécaires. L’ancienne école libre a entièrement été repensée pour accueillir aussi les bureaux du centre culturel, des salles de répétition à l’acoustique travaillée pour l’académie de musique, ou encore des locaux pour les associations de l’entité, " Ce projet a été imaginé en 2008, dans le cadre du PCDR. Il a ensuite été déposé auprès de la Région en 2009 " rappelle Denis Danvoye. Le cheminement administratif et urbanistique a été long, mais il a finalement abouti, assez discrètement car en pleine période de covid. " Avec un investissement de 2,154 millions, autant dire que sans le subside de la Région de 1,35 million, le dossier aurait pu rester dans les cartons. " L’évocation du soutien régional n’est pas tombée à plat et le ministre Collignon s’est empressé de rappeler qu’il avait dans ses priorités de travailler à simplifier, et rendre plus pragmatiques et plus souples, les procédures afin d’optimiser la manne du plan de relance de la Wallonie. Pour le bonheur de Chimay, qui vient juste d’avoir une nouvelle part, avec la subsidiation d’une nouvelle école à Baileux, et l’aménagement du plateau de la gare.