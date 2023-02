Vincent Delire dénonce: "Il n’y avait pas de lande à bruyère à cet endroit auparavant. Il ne s’agit pas d’une restauration mais de la création d’un milieu soi-disant propice à la vipère, alors qu’elle semble pourtant se plaire dans le milieu tel qu’il est actuellement". Il nous transmet des cartes de différentes époques XVIIIe, XIXe et XXe) y décrivant une couverture forestière.

"Les cartes à ces époques étaient imprécises. On y notait que c’était une zone forestière sans aller plus loin dans la description, réagit Éric Graitson, en charge du projet pour la Région. Il y a 150 ans, on a planté des épicéas de façon intensive, un peu partout. C’est la première cause de la disparition des landes et de la vipère. Il y a 20 ans, la lande était encore présente sous les arbres mais maintenant, le milieu s’est complètement refermé."

2. Le gyrobroyage sera-t-il fatal aux dernières vipères ?

La minorité couvinoise Pep’s craint que gyrobroyer les 10 ha anéantisse les derniers individus, surtout si l’opération est réalisée au printemps, à la sortie d’hibernation.

" Le déboisement pour ouvrir le milieu est une opération très fréquente lors de gestion des fonds de vallée en Ardenne, explique Éric Graitson. Cela se justifie d’autant ici qu’une partie des pessières est illégale, puisque située à moins de six mètres d’un cours d’eau. Lors de cette opération de gyrobroyage, les graines enfouies dans le sol reviennent à la surface et donc à la lumière. Elles germent plus rapidement et la bruyère peut repousser naturellement. Il n’y aura pas de souci dans ce cas présent car le gyrobroyage sera réalisé dans la foulée de la coupe des résineux. Cela veut dire que le milieu n’aura pas encore regagné de biodiversité, le biotope sera stérile. Ce qui est catastrophique, c’est quand on passe le gyrobroyeur dans le cadre d’une sylviculture classique, soit 2 ou 3 ans après la coupe. Là, la biodiversité a eu le temps de se développer et les machines viennent tout ruiner. Ça ne sera pas le cas ici.

Enfin, nous ne broierons qu’environ la moitié des dix hectares, sans passer par les endroits qui sont favorables, où la vipère a été observée. Ce sera fait en hiver. "

3. 10 ha de mises à blanc, c’est une perte financière

Le groupe Pep’s craint que l’exploitation forestière hâtive de ces 10 ha fasse perdre de l’argent à la Commune. Vincent Delire évalue cette perte à 700 000 €.

"Je n’ai pas de chiffre précis mais c’est largement surestimé, répond Éric Graitson. D’abord, certains arbres sont pratiquement à maturité et la Commune devait de toute façon les exploiter à court terme. D’autres sont en mauvais état sanitaire et n’ont plus guère de valeur. On sait aussi que les épicéas sous 500 m d’altitude n’arriveront pas à maturité à cause du changement climatique. Ils n’ont guère d’avenir d’un point de vue économique. Pour terminer, Couvin touchera une indemnité pour l’exploitation précoce des arbres, puisqu’il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans le Plan Wallon de Développement Rural, soutenu par l’Europe."

Philippe Ryelandt, de Natagora, répond aussi: "Que valent 10 ha d’épicéas d’un peu plus de 20 ans face à une espèce qui, si on ne fait rien, risque d’être rayée de la carte de Wallonie ? Que valent ces 10 ha si ceux-ci étaient restaurés en lande ouverte face à aux milliers d’hectares qui ont été détruits pour le contournement de Couvin ? Cet ouvrage d’art pharaonique a mis à mal pour ne pas dire réduit à néant plusieurs stations de vipères sans véritablement de compensation au profit direct du reptile."

4. Va-t-on clôturer pour protéger le site des sangliers ?

Éric Graitson le confirme: le site sera clôturé.

"Une clôture est totalement nécessaire pour lutter contre la surpopulation des sangliers, justifie Philippe Ryelandt. Ce suidé recherche les endroits ensoleillés peu fréquentés et riches en proies. Il sera attiré vers ce lieu qui lui conviendra au plus haut point. Sa présence en effectifs élevés sera nuisible pour les oiseaux nichant au sol, pour la végétation et pour les vipères. La simple présence du sanglier ne permettra pas aux vipères adultes de thermoréguler correctement et sera très nuisible aux juvéniles qui risqueraient d’être consommés par cet ongulé vorace."

5. La lande n’est-elle pas propice à l’attaque des serpents par des rapaces, plus qu’en forêt ?

"Il ne faut pas craindre que cette lande, si elle est restaurée, devienne une plaine à rapaces où les vipères ne pourront survivre longtemps, réagit Philippe Ryelandt. Au contraire, les études montrent que pour conserver les reptiles en général, il suffit d’ouvrir les milieux. L’ensoleillement sera favorable aux proies de la vipère telles que les campagnols et le lézard vivipare. Il permettra aux vipères de vivre cachées dans la strate herbacée et arbustive afin de limiter au maximum les risques de prédation. Les femelles gravides pourront accumuler l’énergie qui leur est nécessaire pour mener à bien leur reproduction. Le fait que le site soit exempt d’arbres est une condition sine qua non pour ne pas conserver des perchoirs à rapaces qui, à l’affût, pourraient plus facilement détecter le reptile."

6. Isoler une population de vipère, n’est-ce pas risquer des problèmes génétiques au sein de cette station ?

"Non, explique Éric Graitson. Car les vipères pourront traverser les clôtures pour avoir des contacts avec des individus extérieurs."

7. La législation interdit de perturber les espèces protéger et de modifier leur habitat.

Éric Graitson botte en touche: "Les travaux ne porteront pas sur les dernières petites zones ou sont présentes les vipères mais sur des milieux" dégradés ", actuellement sans vipères, donc elles ne seront pas dérangées ou détruites évidemment."