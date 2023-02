Florennes va tenter le co-working médical

"Comme beaucoup de communes rurales, Florennes est touchée par la pénurie de médecins généralistes, explique le bourgmestre local, Stéphane Lasseaux. Avec le Plan de cohésion sociale, le collège communal a lancé un projet destiné à attirer des jeunes praticiens dans la commune."

A priori, le manque de docteurs n’est pas criant, puisque l’on dénombre 14 médecins pour 11 300 habitants, soit 1 pour 807 habitants. La pénurie est estimée à 1 pour 1111. Pas de quoi s’alarmer ? Le mayeur a poussé un peu plus loin, en pondérant les chiffres en fonction du temps de consultation et de la disponibilité de ces médecins. "Je suis arrivé alors au chiffre de 9,4 médecins pour 11 300 habitants." Soit 1 pour 1202 habitants.

"Cette statistique a été approuvée par l’ensemble de la profession lors d’une consultation des médecins, entamée en 2018. La pénurie ne pourra que s’aggraver en constatant que 8 de nos généralistes ont plus de 65 ans et que l’on considère qu’il faut deux jeunes médecins pour en remplacer un ancien. La nouvelle génération a une autre vision du métier et tient à se réserver du temps pour vivre, ce qui n’est important aussi."

Florennes s’est donc penchée sur la question dès 2018. Un premier projet n’ayant pas été retenu pour l’obtention de subsides, le collège communal et le PCS ont lancé une réflexion avec le corps médical local, pour réagir avant d’atteindre un point de rupture.

Les rencontres se sont alors multipliées avec la Société Scientifique de Médecine Générale, dont le docteur Van der Schueren, de Mettet. Les réunions se sont succédé avec les généralistes de l’entité. "Nous étions en pleine crise du Covid, explique le bourgmestre. Nous tenions des réunions en vidéoconférence, à 22 heures…"

D’abord un diagnostic…

Les difficultés du secteur ont pu être listées:

– Impossibilité de pouvoir répondre à la demande des trop nombreux patients.

– Surcharge administrative.

– Gestion difficile du flux des appels téléphoniques.

– Manque de place et de temps pour accueillir des stagiaires et assistants.

– Impossibilité de trouver de nouveaux médecins prêts à s’installer dans la commune.

Face à ce diagnostic, Florennes s’est lancée dans un traitement de choc devant attirer de jeunes futurs médecins dans l’entité. "Dans de nombreux cas, il est observé qu’un stagiaire ayant fait son stage dans une région a de fortes chances de s’y installer ensuite…" La création d’un co-working médical a dès lors été envisagée.

Trois cabinets, un même secrétariat

La Commune fournit un espace situé au rez-de-chaussée de l’ancienne implantation de l’administration communale, juste à droite du porche de la collégiale. Là, un secrétariat et trois cabinets médicaux sont en cours d’aménagement pour accueillir, dès octobre, un médecin maître de stage et deux stagiaires.

Une ASBL sera créée pour gérer cette structure, qui engagera une personne pour mutualiser l’administratif des praticiens. Son job sera financé à 50% par une prime Impulseo 2. La rémunération des consultations permettra de payer les stagiaires, bien entendu, mais aussi de faire face aux frais du centre médical. L’espoir, c’est que ces généralistes décident de rester à Florennes à l’issue de leur stage, en créant pourquoi pas un autre cabinet médical partagé.

"L’idée, explique Quentin Lorent, du PCS, c’était de rendre Florennes attrayante pour des jeunes médecins. Ce cabinet entièrement équipé sera un outil qui, je l’espère, sera convaincant. C’est d’autant plus nécessaire que 8 médecins de l’entité ont plus de 65 ans et qu’aucun n’accueille en ce moment des stagiaires."