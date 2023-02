Des observations confirment la présence de vipères au ry des Serpents

Philippe Ryelandt, de Natagora ESM: "Les naturalistes et certains Couvinois savent de longue date que la vipère occupe les environs du ry des Serpents. Après 2000, l’espèce a été considérée comme beaucoup plus rare par les herpétologues. La fermeture du milieu boisé en était la cause principale. Cependant, en 2011, une étude instiguée par l’Université de Liège a permis de remettre en lumière cette population. Le hasard a fait que j’étais présent lors de cette" redécouverte ". Cette étude assez pointue (François Donatien, université de Poitiers, 2012) avait pour but de connaître l’effectif de la population et de caractériser l’ADN des individus capturés. Les données génétiques récoltées font d’ailleurs partie des échantillons qui ont servi à caractériser la population wallonne de vipères en vue de mieux connaître sa biogéographie (Demey Fanny, 2013).

16 captures de vipères ont été réalisées à l’époque, dont 11 adultes identifiés. 5 animaux ont été recapturés. En se basant sur différents modèles, l’ensemble de la population dans la petite zone étudiée a été estimé entre 12 et 39 individus. "

Depuis dix ans, aucune étude de cette ampleur n’a été réalisée sur le terrain: "Régulièrement, des individus y sont observés en petits nombres. Cependant, il n’y a plus eu de recherches aussi assidues que celle réalisée par Donatien François. Il faut dire que c’est loin de tout. Qu’on ne peut pas y aller en voiture. Et que, lorsque l’on y est, il faut absolument des conditions météos particulières, souvent très ponctuelles, pour observer des animaux. Trouver les vipères comme l’a fait Donatien est un travail de professionnel. De plus, les spécialistes capables de les repérer sont très peu nombreux en Wallonie. Par conséquent, le fait d’avoir eu peu de données depuis 10 ans ne m’inquiète pas outre mesure. Toutefois, pour qu’une population soit viable, il faut qu’il y ait un certain nombre d’animaux. Ici, agrandir la zone qui leur serait favorable pourrait être un sérieux gage de survie à long terme. L’idéal aurait été que ce travail de réouverture du milieu ait été réalisé il y a 10 ans, au moment des découvertes de Donatien."

Il ajoute qu’il y a trois espèces de serpents sur ce site: la couleuvre à collier, la plus commune, la couleuvre lisse, appelée aussi coronelle lisse et la vipère péliade que l’on appelle souvent à tort la vipère aspic ou aspic. Cette dernière, ne vit pas chez nous. Son aire géographique débute à quelques centaines de kilomètres au sud.