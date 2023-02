Six élèves des écoles primaires de Chimay s’initient à la démocratie

Le dernier conseil communal des enfants de l’entité de Chimay, élu en 2019, a vu son élan et ses projets coupés par l’arrivée du covid, après une visite prometteuse du parlement européen à Bruxelles. Trois ans plus tard, sept jeunes en dernière année de primaire ont été élus au sein de leur classe pour relancer un mini-conseil des enfants. Ainsi, Romy Boulet de L’Escaillère, Noé Lanthier de l’école Saints-Pierre-et-Paul de Chimay, Ryan Mahy de l’école communale de Chimay, Cassius Meunier de Virelles, Eline Moncomble de Bourlers et Chloé Renson de Rièzes ont prononcé l’emblématique serment, "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge", devant le bourgmestre Denis Danvoye et l’ensemble des élus chimaciens, adultes eux. Le septième élu, de l’école de Forges, devrait rejoindre ses comparses rapidement.