La salle de Gonrieux fermée suite à des infiltrations

Toutes les locations des prochaines semaines ont été annulées, nous explique-t-il: "Nous essayons de reloger les activités qui y étaient prévues."

L’échevin des Travaux, Francis Saulmont (MR-IC), s’attend à une note bien salée: "À mon avis, il y a de très gros travaux de toiture à réaliser. On doit encore les évaluer et les budgétiser. Ce lundi, nous avons désigné un expert en stabilité, dans l’urgence. Il s’agit du bureau d’études Trièdre, qui était déjà intervenu à Presgaux. Dès que nous aurons son rapport, nous pourrons organiser des travaux, les estimer et voir comment les financer, pour ouvrir le chantier dès que possible."

Inévitablement, on peut penser qu’il faudra plusieurs mois avant d’envisager une relocation de cette salle gérée par l’ASBL Salle du Dowaire. Composée de quelques habitants du village, cette association gère ce bien en bon père de famille, ses membres n’hésitant pas à mettre la main à la pâte pour les petits entretiens et affectant le bénéfice de la location à ceux-ci. Ils font cela bien entendu de façon altruiste, pour maintenir la salle en état.

Martine Henrard, une de ces bénévoles: "C’est un bâtiment ancien dont la toiture laisse à désirer. Nous avons déjà averti la Commune à plusieurs reprises et ici quelques mètres du faux plafond sont tombés du fait d’une fuite d’eau. Heureusement, il ne pleut pas de ces jours-ci mais nous redoutons des averses qui pourraient aggraver les dégâts. Dans l’incertitude nous avons décommandé les dates qui étaient réservées jusqu’en juillet."

La Commune de Couvin multiplie les mauvaises surprises du genre. "Nous héritons des soucis liés à un manque d’entretien durant les législatures précédentes, regrette Francis Saulmont. Il aurait fallu, comme cela a été fait dans les églises, planifier des réfections de toitures dans une salle chaque année. Ça n’a pas été fait et les soucis arrivent maintenant…"