La liste des rues à rénover est établie

PIC et PIMACI

Les élus avaient aussi à approuver la longue liste des travaux susceptibles de bénéficier des subsides du PIC (investissement communal) et du PIMACI (mobilité active et intermodalité). "Tout ne sera pas forcément réalisé, explique le bourgmestre, tout dépendra des budgets disponibles ". Pour la plupart, il s’agit de portion de voiries à remettre en état. Plusieurs projets sont présentés dans le cadre du PIMACI. Il y a ainsi un quai pour le TEC près de l’Aquacentre, sur une voirie du SPW (75 600 €) ; deux liaisons, piétonne entre le hall sportif et l’école libre de Froidchapelle (121 663 €), et cyclable entre Vergnies et le Lac de la Plate Taille (257 947 €) ; et l’aménagement de voiries à la rue de Froidchapelle (241 234,41 €) et du Pont de Pierre à Erpion (282 226,33 €).

Enfin, l’acquisition du bâtiment voisin de la maison communale, pour cela, Froidchapelle délègue au directeur financer la participation à la vente publique en ligne, dont la date reste à préciser. Les élus fixeront en huis clos une limite budgétaire à ne pas dépasser. Si la volonté d’acquisition est bien là, sa destination est, elle, encore floue. "C’est l’opportunité de cette mise en vente qui nous incite à tenter l’achat, nous explique Alain Vandromme. Sa localisation est au centre de Froidchapelle et on pourrait à l’avenir imaginer y étendre la maison communale où actuellement on est un peu court, regrouper des services pour améliorer les synergies. Je pense au CPAS par exemple, excentré mais avec lequel on mutualise de plus en plus. Mais on n’en est encore qu’au stade des réflexions".

Les voiries à rénover

Le reste des projets PIC sur la table concerne des portions de voiries des rues: de Froidchapelle à Erpion, 343 390,74 €; du Pont de Pierre à Erpion (94 067,82 €); de la Tourpène à Froidchapelle (186 954,08 €) ; de Virelles à Froidchapelle (220 431,75 €): Cevière à Boussu-lez-Walcourt (332 680,43 €).