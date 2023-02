Une marche Adeps lance la saison à l’Aquascope de Virelles

Bar et petite restauration seront à disposition sur place. Départ libre à partir de 8h et retour souhaité avant 18 h. La participation est libre et gratuite. Rendez-vous à l’Aquascope Virelles. Par ailleurs, chaque dimanche et jour férié, des promenades balisées sont proposées en une vingtaine de sites disséminés sur tout le territoire de la Wallonie et de Bruxelles, dont l’agenda est consultable sur le site de l’Adeps, www.sport-adeps.be