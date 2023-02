Thuin: une exposition inédite d'estampes gravées

Deux artistes exposent une partie de leurs œuvres, très différentes, à la maison de l’Imprimerie à Thuin. Portés par une impérieuse nécessité de créer, l’un et l’autre ont développé un langage personnel fort, immédiatement identifiable, où le noir et le blanc, le positif et le négatif, se déclinent en de multiples possibles. Le contraste saisissant proposé par cette rencontre entre deux univers singuliers interroge immédiatement le spectateur, le bouscule dans ses habitudes et l’invite, dans un double voyage, tant à la méditation qu’à la jubilation.