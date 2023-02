Le patrimoine de l'Entre-Sambre-et-Meuse s'affiche dans les salons

"C’est lors de nos vacances entre potes à Arcachon qu’est né notre projet. C’est dans les toilettes des bars que nous avons découvert ces affiches vintage. En Belgique, je n’en avais jamais vues. Le concept était né. Nous allions créer des affiches décoratives de haute qualité inspirées de notre patrimoine afin de mettre en valeur la culture, l’architecture et nos beaux paysages. Très rapidement, il a fallu trouver des collaborateurs qui allaient nous aider à concevoir le projet" explique François.

Derrière leur écran, 2 graphistes œuvrent dans l’ombre pour réaliser ces affiches au départ de photos choisies par les 2 amis. Le dessin et l’informatique se mélangent pour offrir de très beaux posters. En 3 semaines, une nouvelle affiche peut voir le jour.

"Afin de proposer un produit fini de qualité, nous avons décidé de travailler avec l’entreprise beaumontoise Lebrun Communication. Les affiches sont imprimées sur du papier 250 g premium et au format 30/40. Début décembre, nous avons sorti une collection (3 affiches) dédiée à Thuin et ici en janvier, c’était au tour de Beaumont. Certaines affiches sont en édition limitée (tirage de 50 exemplaires) et sont donc numérotées. Nous proposons donc un produit unique ! Au départ, c’est nous qui décidions des lieux que nous voulions mettre à l’honneur mais très rapidement, les offices du tourisme nous ont passé des commandes. Actuellement, nous sommes sur un nouveau projet avec la Ville de Couvin. Et donc, de plus en plus, on nous demande de mettre en avant des endroits bien particuliers" ajoute le Thirimontois.

Chaque mois, Afiso devrait mettre à l’honneur une commune en créant spécialement pour elle des affiches la représentant. Les affiches évoluent aussi en fonction du calendrier: les saisons mais aussi avec les événements festifs comme les carnavals ou d’autres manifestations. C’est ainsi que la Tour Salamandre est notamment représentée dans un habillage de fête de fin d’année et sous un épais manteau blanc…

Aujourd’hui, la petite entreprise a le vent en poupe. "Des demandes arrivent aussi pour des cartes postales ou d’autres supports. Nous avons aussi des contacts avec des associations, des coopératives, un vignoble, des clubs de sport afin de mettre en valeur ce qui les rassemble. Nous aimerions aussi toucher les cercles estudiantins et par leur biais, nous faire connaître à une plus grande échelle. Au final, ce seront les clients qui arriveront avec leurs idées qu’il ne nous restera plus qu’à mettre sur papier. On a la chance que le projet commence à être rentable. Nous sommes des passionnés de l’entrepreneuriat et notre but premier n’est pas de faire de l’argent pour le moment mais de découvrir, collaborer, apprendre et d’évoluer. On s’éclate dans ce que l’on fait et c’est génial. Nous avons aussi créé un site web. C’est une vitrine et ça nous permet d’assurer la vente en ligne" dit-il. Les 2 jeunes ont à cœur de proposer de belles affiches qui parlent aux gens. C’est de l’art décoratif ! "Afizo, c’est votre région dans votre salon" conclut-il.

Les affiches sont disponibles à la vente dans les offices du tourisme concernés mais aussi sur internet: www.afiso.store – Facebook: Afizo. Leur prix varie entre 19,99 et 24,99 €.