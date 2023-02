" Depuis lors, les analyses et études ont été réalisées. La

compilation de la demande de permis est en cours de finalisation et le dossier sera introduit dans le courant du mois de février 2023 " annoncent les promoteurs du projet.

Une fois la demande introduite, un délai de 20 jours est nécessaire aux fonctionnaires de la Région wallonne pour notifier par courrier que le dossier est complet et recevable.

Si c’est le cas, l’enquête publique pourra être organisée en collaboration avec les communes concernées. Celle-ci sera communiquée par l’affichage sur site, aux valves communales de Momignies et Chimay, dans les journaux régionaux et publicitaires de la région. L’affichage auprès des communes françaises limitrophes est également prévu.

"Nous comprenons bien que beaucoup de réponses sont attendues sur le dossier de ce projet. Nous assurerons des moments d’information durant l’enquête publique. Celle-ci permettra d’apporter des précisions sur les résultats de l’étude d’incidences " précise encore la société Windvision.

Pour rappel, la même société avait déjà présenté un projet similaire en 2013, dont le permis avait finalement été cassé par la Conseil d’état.

Le projet présenté en 2022 concerne toujours 4 éoliennes, mais plus hautes (200 m) et dont la localisation s’éloigne un peu plus des zones d’habitats. Reste à voir s’il convaincra plus autorités locales et riverains… N.B.