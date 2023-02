Chastrès: le projet de quatre éoliennes soumis à enquête publique

Windvision et New Wind avaient déposé une première demande de permis, en novembre 2020, pour un parc éolien de six machines. Mais le 1er juillet 2021, les deux promoteurs avaient essuyé un refus des fonctionnaires délégués et techniques, suite essentiellement à l’avis défavorable de la Défense et des autorités aéronautiques qui craignaient des répercussions pour la base de Florennes. Après une étude détaillée d’ingénierie qui démontrait que les impacts étaient acceptables pour le 2e Wing, la Défense a ensuite revu sa position. Mais il était trop tard, le délai étant dépassé.

Dans l’attente du Conseil d’État

Windvision et New Wind ont alors introduit un recours devant le Conseil d’État, qui n’a toujours pas remis de décision. Cela peut prendre des années, même si la volonté est désormais de traiter ce type de dossier dans un délai de six mois. Antérieur à ce coup d’accélérateur, le projet initial de six éoliennes n’est pas concerné par cette nouvelle donne.

Par conséquent, dans l’attente du Conseil d’État, les demandeurs ont introduit un "projet bis" avec quatre machines d’une hauteur maximale de 180 m. C’est ce dossier qui sera bientôt mis à l’enquête publique. En mai 2022, une réunion d’information publique avait permis de le présenter. Mais peu de personnes s’étaient déplacées pour y assister.

"Ce sera l’un ou l’autre de ces deux projets précités qui sera développé sur le terrain si nous obtenons le permis", explique Corentin Hautot, responsable de projet chez Windvision Belgium. "Cela nous permettra de ne pas perdre de temps. Plus puissantes et de dix mètres plus grandes, les quatre éoliennes du" plan bis "afficheront la même puissance électrique que les six machines du projet initial toujours pendant devant le Conseil d’État. Mais je tiens à souligner que notre deuxième mouture de parc éolien est de meilleure qualité que le premier. Le nouveau projet s’écarte des zones d’habitat à l’ouest de Thy-le-Château et Pry et l’éolienne la plus proche du zoning n’est plus là. D’un point de vue paysager, il s’agit d’une structure simple qui, lorsqu’on l’observe depuis le nord ou le sud, se présentera sous la forme d’une ligne régulière et, depuis l’est et l’ouest, sous la forme de" 2 X 2 "éoliennes aux espacements généralement réguliers. Nous verrons toutefois lequel des deux dossiers déposés obtiendra le permis en premier."

Pour le "projet bis", Windvision et New Wind espèrent avoir une réponse favorable de l’administration wallonne aux alentours de juin-juillet de cette année. Et s’il n’y a pas de recours, il faudra compter, à partir de cette date, plus ou moins un an à un an et demi avant que les travaux d’implantation des quatre éoliennes commencent. Nous serons alors vers la fin 2025, début 2026.