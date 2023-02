Votre bouquin est un essai de philosophie ?

J’ai fait tout un travail sur moi-même. Qui suis-je réellement ? Nous avons tous une carapace que nous portons dans cette société formatée et de compétition mais lorsque nous la retirons, nous découvrons notre vraie personnalité et prenons conscience que beaucoup de choses ne nous conviennent plus.

Quel est le moteur de votre démarche ?

Aujourd’hui, le besoin de partager, l’envie d’ouvrir de nouvelles portes et le plaisir de créer alimentent ma démarche.

Mes 2 médecines sont la marche quotidienne dans la nature et l’écoute du moi par le biais de la méditation lors de mes promenades.

Et cela fait des émules…

Lors d’une rando philo en forêt, un ado de 15 ans a eu un lâcher-prise en entrant en communion avec un arbre. Sans son GSM, il se sentait libre ! Le but est de faire comprendre aux gens qui ils sont réellement et qu’ils peuvent changer les choses pour être pleinement heureux, en accord avec eux-mêmes.

D’où ce livre sur les chemins intérieurs que chacun peut explorer ?

Moi, je picore dans la vie et quand je ressens quelque chose de génial, je me l’approprie ! Si chacun fait un pas vers le vivant que ce soit dans son assiette, dans ses activités, dans sa manière d’être ou de vivre, nous avancerons dans la bonne direction ! Ce bouquin est une invitation pour partir à la découverte de soi.

Un repas végétal, un concert à la lueur des bougies…

Fin janvier, Gérard Frola a investi l’étage de la brasserie L’Impérial, sur la place du Chapitre à Thuin, pour quelques animations dont il a le secret avec son concept "Déviation", qui permet de faire de la culture autrement.

Le jeudi, le public a pu toucher le livre et sentir les instants et lumières que l’artiste a eu envie de partager avec lui, tandis que le week-end, l’établissement affichait complet pour le resto éphémère, organisé avec le collectif Cean, avec un menu 100% végétal faisant aussi la part belle aux producteurs locaux. "C’était un menu 4 services, explique l’artiste. C’est l’occasion de prouver que l’on peut faire faire la fête tout en mangeant mieux et en respectant le" vivant ". Face à l’inflation, je me suis dit que l’on pouvait continuer à avoir une vie sociale agréable tout en changeant nos habitudes alimentaires. Le végétal est une solution gastronomique peu coûteuse favorisant le bien-être et promouvant une santé saine !"

Le samedi soir, le lieu accueillait un concert full acoustique sans électricité, sans chauffage et à la lueur des bougies… Une autre façon de revisiter ses habitudes et vivre la culture autrement