« Il est temps d’évaluer le PST »

Lors du premier conseil communal de Viroinval de cette année, le député Jean-Marc Delizée (POUR) a demandé au collège quand il comptait réaliser l’évaluation du programme stratégique transversal (PST). "Notre premier PST a été initié lors de la législature précédente. Le gouvernement wallon souhaitait qu’on démarre en début de législature et il a été approuvé par le conseil communal le 29 janvier 2014 en l’absence de notre regretté Bruno Buchet", se souvient Jean-Marc Delizée. "Le PST de cette législature a été approuvé en conseil communal le 30 août 2019 au terme d’un long débat qui a duré plus de 3 h 30. À présent, il serait temps à en réaliser l’évaluation sans quoi cet outil n’a pas grande utilité. J’ose espérer que cette évaluation ne se fera pas dans la ligne de mire des élections communales de 2024", poursuit-il. "Cette évaluation aurait déjà dû être réalisée mais le covid et l’absence de directeur général a retardé cette opération. Il ne serait pas raisonnable d’infliger cette lourde tâche à notre directrice générale ff Fabienne Fanuel. Nous allons attendre l’entrée en fonction de notre nouveau directeur général, au second semestre de cette année, pour qui cet exercice constituera une belle entrée en matière", répond le bourgmestre Baudouin Schellen (RéCit).