Les équipes présentes venaient de Bruxelles, de Namur et de Liège. Des joueurs sont même venus de Lille pour disputer ce tournoi à Couvin à l’initiative de David Hanotte, un professeur d’éducation physique à Chimay habitant Presgaux.

Avec ce tournoi, l’objectif de David est de faire découvrir "l’Ultimate Frisbee" dans la région, créer des stages pour les jeunes et favoriser la pratique de ce jeu dans les écoles.

L’ Ultimate frisbee se joue tant en extérieur sur l’équivalent d’un terrain de football, qu’en intérieur sur un terrain de basket-ball.

Ce sont deux équipes de 7 personnes qui s’affrontent pour faire évoluer un frisbee de passe en passe jusqu’à la zone d’en-but. L ’Ultimate frisbee est un sport sans contact, mixte, hommes et femmes jouent ensemble sur le terrain.

Un match auto-arbitré

Particularité de ce sport, le match est auto-arbitré: les règles sont connues par toutes et tous, et le fair-play est dès lors une valeur clé dans la pratique de ce sport. En cas de litige, seuls les deux joueurs concernés discutent ensemble pour régler le point.

Ce sont ces valeurs et son prix démocratique qui attirent de plus en plus de nouvelles joueuses et joueurs chaque année. Il y a plus de 1000 affiliés à la Fédération Francophone du Disque Volant.

L’Adeps a reconnu la fédération en 2022 mais la " Fédération Belge de Disque Volant " existe depuis 45 ans et il y a des demandes pour que cette discipline devienne discipline olympique.

Pour la petite histoire, l’origine du frisbee vient du nom de la compagnie pâtissière The Frisbie Pie Company (1871-1958) de Bridgeport, au Connecticut, dont les moules à tartes furent d’abord utilisés comme disques volants sur les campus collégiaux de Nouvelle-Angleterre. Un homme du nom de Walter Frederick Morrison a eu l’ingénieuse idée de fabriquer des disques en bakélite, un des premiers plastiques fabriqués, en observant les étudiants s’amuser à se lancer les moules à tartes. C’est comme ça que le frisbee est né.