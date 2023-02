Les pierres de tailles qui forment son soubassement seront rénovées par Éclat de Sol, la société de Christophe Mahy, de Pesche. Il s’est récemment illustré par la rénovation du monument aux morts de Couvin. Le cahier des charges lui indique de repositionner les trois marches existantes avec du mortier, de nettoyer ces marches à la brosse de chien dent puis de rejointoyer l’ensemble. Il devra enfin fournir une nouvelle marche sur un troisième côté, à l’endroit d’une cassure.

Le Christ en croix est en fonte. Il ne sera pas refondu ni décapé. C’est de l’époxy qui offrira un lifting à Jésus ! Ferronnier, Laurent Labat procédera à une "reprise des lacunes". Un enduit très épais en antirouille le protégera de la corrosion tandis que les défauts de fonderie et l’épiderme granuleux seront enduits. Les trous seront rebouchés à l’aide de plaques mises en forme au marteau et les fissures seront ressoudées à l’électrode riche en nickel selon la technique du "pas de pèlerin". Le tout sera recouvert d’un système époxy et polyuréthane.

Enfin, la croix, elle, sera remise en état par le menuisier du service Travaux de la Ville de Couvin.

Cette restauration s’inscrit dans un programme de gestion mené sur le site par des citoyens couvinois, depuis 2017. La pelouse calcicole y a été sauvée à coups d’opérations de gestion, sur la majeure partie du plateau et le comité créé pour l’occasion avait sollicité une intervention communale pour la rénovation de ce calvaire. Le dossier bénéficie d’un soutien de la Province de Namur, pour 5 000 euros.

Une réflexion est en cours pour la sauvegarde, également, du chemin de croix qui mène à ce calvaire surplombant Petigny. Il est planté de tilleuls séculaires, dont plusieurs ont été couchés lors de grands vents.