Encore et encore, Alberto Israël témoigne. Il était à Chimay ce jeudi

Malgré son grand âge, Alberto Israël, 96 ans, n’a rien perdu de sa motivation à témoigner auprès des plus jeunes de l’enfer qu’il a vécu au camp d’Auschwitz durant sa détention de juillet 1944 jusqu’au moment de sa libération en mai 1945 par les troupes américaines.

Il veut témoigner, et encore et encore, pour ne pas oublier et rendre hommage à tous ceux qui ont disparu dans d’atroces circonstances: c’est la mission qu’il s’est assigné jusqu’à son dernier souffle. Devant le jeune public, médusé, il a décrit l’arrivée, la sélection et la quarantaine dans le camp, son travail dans une mine où il côtoie des mineurs polonais, les privations, la marche de la mort vers Mauthausen, son transfert au camp d’Ebensee et, enfin, la libération. Un mot revient de manière récurrente dans son témoignage, c’est "déshumanisation". "Dès notre arrestation, nous ne sommes plus rien, tout est vexation, humiliation. Tout est fait pour que nous n’existions plus en tant qu’être humain. On a été réduit à un numéro. Moi c’était le 7394. Il est encore tatoué sur mon bras."

À la question d’un jeune qui lui demandait s’il referait sa vie en sachant ce qu’il a vécu. La réponse fuse: "Non, jamais, car un jour à Auschwitz, c’était l’enfer ! Malgré déjà toutes les horreurs que je vous ai racontées. Je n’ai parlé que des moins pénibles car j’ai peur de vous faire peur. Notamment concernant les expériences du Dr Mengele sur les fœtus des femmes enceintes que les Nazis jetaient vivantes ensuite dans les fours crématoires après leur avoir ouvert le ventre."

À plusieurs reprises lors du témoignage du rescapé d’un des camps de la mort, un long silence planait dans la salle malgré la présence de plusieurs centaines d’adolescents pas toujours enclins à prendre conscience des atrocités inhumaines et barbares vécues par des millions de victimes, dont beaucoup de femmes et d’enfants.

Face à ce récit inimaginable, on reste sans voix, atterré par tant d’atrocités commises par des hommes pour en déshumaniser d’autres. Ce témoignage est à faire écouter par un maximum de jeunes mais pas que seulement: "On ne se rend pas toujours compte de ce qu’il s’est passé, racontent des jeunes. On voit bien les films ou les documentaires à la télévision, mais quelqu’un qui vient nous raconter ce qu’il a vécu personnellement, c’est plus percutant."

Auschwitz-Birkenau, le plus grand et le plus meurtrier de tous les camps d’extermination et de concentration nazis, est le seul à avoir été préservé tel qu’il avait été abandonné par les Allemands en fuite devant l’Armée rouge. Il est régulièrement visité par les groupes de jeunes. Ce sera notamment le cas d’une cinquantaine d’étudiants chimaciens qui s’y rendront le 27 février prochain. Sans nul doute, ces jeunes deviendront, eux aussi, des passeurs de mémoire.