Voici plus d’un an que les Chimaciens attendent le nouveau numéro du "trimestriel" Infor-Chimay, le bulletin de liaison entre les institutions publiques et la population locale. Interpellée en conseil communal par le conseiller Gaston Cordier, l’échevine de l’information, Jocelyne Van Tongelen, l’admet: "le déménagement des services administratifs a en effet généré beaucoup de retard. Mais nous y travaillons. La volonté est bien de poursuivre".

Voiries et mesures de circulation

"Les habitants de la rue Émile Dony ont été entendus", se réjouit, lors de ce même conseil, la conseillère Martine Genova, en référence à une pétition signée par les riverains. Quelques nouveaux aménagements seront réalisés pour diminuer la vitesse et améliorer la sécurité sur cette voie fréquentée entre Bourlers et Forges.

Questionné par un riverain, l’échevin des travaux Éric Thiry assure que des aménagements seront quant à eux rapidement effectués pour améliorer l’écoulement des eaux, rue des Sapinières à Rièzes.

VIROINVAL

Des CNB en gare de Vierves

Rectifions une coquille: les Cercles des Naturalistes de Belgique n’ont pas acquis la gare de Treignes mais bien entendu celle de Vierves, contrairement à ce que nous avons écrit dans un article la semaine dernière.

Pour rappel, Jean-Marie Boudart succède à Léon Woué à la tête des CNB depuis septembre, après avoir rejoint son association dès 1967 et son conseil d’administration en 1975. Léon Woué, aujourd’hui en maison de repos, avait préparé sa succession depuis de nombreuses années déjà, en élargissant son conseil de direction, qui a assumé la direction des Cercles dès la crise du Covid. Léon Woué, lui, reste président d’honneur et fondateur de l’ASBL.