A Thuin, "Un Hiver à Vienne" musical séduit toujours

Le programme est alléchant et enjoué… Les valses, marches, mazurkas et polkas se suivent. On reconnaît les airs célèbres de Johan Strauss, de Bizet, de Verdi…

L’Ensemble thudinien permet à de jeunes musiciens de jouer ensemble, de découvrir des répertoires variés, de leur donner l’occasion de présenter des œuvres concertantes et de relever de sérieux défis.

Leur succès repose sur le travail et l’investissement de chacun au sein de l’orchestre mais aussi sur l’entente et l’entraide entre chaque musicien.

C’est ainsi que de jeunes solistes sont mis en évidence lors de certains morceaux comme Hermione Goblet et Laurie Hoflack à la flûte, Tom Baussart et Arthur Gilliard à la clarinette…

Le prochain concert de l’Ensemble instrumental aura lieu le samedi 11 février à 19 h 30 dans la salle de Gozée là-haut avec un programme pop, rock et film (Queen, Abba, Bee-Gees, John Lennon…)

Du côté de l’Espoir thulisien, rendez-vous le dimanche 12 février à 16 h à la salle du patro de Thuillies pour du théâtre wallon "Un horoscope qui tché à pic" interprété par "Les Bons Vikants d’Rinlies". Le 16 avril, le village vivra au rythme d’une brocante au Jardinet et d’une balade de voitures ancêtres…