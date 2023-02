Le hasard du calendrier fait parfois bien les choses. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour du conseil communal de Walcourt du 23 janvier, figuraient le rapport d’activité 2021-2022 et le plan d’action 2022-2023 de l’accueil temps libre (ATL). L’une de ces actions était l’organisation d’une journée de l’accueil extrascolaire qui était organisée le lendemain, mardi 24 janvier, à travers toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. "La date n’a pas été choisie au hasard puisque le 24 janvier est la journée internationale de l’éducation. Nos écoles communales y ont pris part pour la seconde fois", explique Matthieu Liessens (PS), l’échevin en charge de l’enseignement et de l’accueil temps libre (ATL). "On le connaît le plus souvent sous l’appellation" garderie "mais l’ATL est bien plus qu’une simple surveillance. Au quotidien, les animatrices offrent un temps éducatif de qualité, accessible à tous les enfants. Malheureusement, ce secteur est souvent invisible et peu reconnu. C’est la raison pour laquelle cette journée était organisée afin que les parents puissent découvrir l’accueil extrascolaire de leur enfant", poursuit l’échevin. Concrètement, les accueillantes ont offert un bol de soupe ou un verre de jus de fruit aux parents lorsqu’ils sont venus rechercher leur enfant. "A l’avenir, nous comptons profiter des fancy-fairs scolaires et des réunions de parents pour mettre en valeur l’accueil ATL", annonce Matthieu Liessens.