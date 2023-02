Sous la direction de leur chef Patrick Crispoux, les musiciens ont interprété un concert rythmé et varié. Un nombreux public d’amateurs a vivement applaudi les musiciens et musiciennes pour leur prestation musicale. On a pu également apprécier la température agréable dans l’édifice grâce aux aménagements récents de l’église de Petigny.

Patrick Crispoux commente: "C’est donc aujourd’hui notre traditionnel concert de Nouvel An et c’est aussi la dernière fois que nous jouons ce répertoire. Celui-ci sera entièrement renouvelé pour le concert de l’Entité qui aura lieu le 19 mars à Couvin. Notre fanfare se porte bien et aujourd’hui, nous pouvons compter sur 14 musiciennes et 17 musiciens pour ce concert. Je suis heureux également que le public soit bien présent, comme lors de nos précédentes prestations."

Le public a pu se rendre compte également de l’état d’avancement du chantier de remontage de l’orgue. Les montants de l’orgue ont été dressés, laissant maintenant deviner la hauteur finale de l’instrument. Le facteur d’orgue, aidé par les bénévoles, va procéder maintenant à l’assemblage des nombreuses pièces, et ce n’est pas une mince affaire lorsqu’on voit le nombre de caisses empilées dans la nef latérale.

À noter que vous pouvez suivre l’état d’avancement de ce chantier inhabituel sur la page Facebook "Les tuyaux Petigny" qui vous renverra avec des liens vers les différentes opérations effectuées. Il est toujours possible de soutenir le projet en parrainant des tuyaux.

Infos: lestuyaux.petigny@gmail.com 0477/50 64 03