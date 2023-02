Théâtre wallon à Morialmé et Nismes: ils vous feront rire trois fois encore

Pour ceux qui auraient loupé les deux premières représentations, pas de panique ! Les acteurs remettent le couvert le week-end prochain: le samedi 4 février à 19h et le dimanche 5 février à 15h à Morialmé, et le dimanche 19 février à 15h au Centre culturel Action Sud de Nismes. "Cette année, nous avons choisi de jouer" Com’ladjes èt dalâdge ", une comédie en trois actes de Chapman et Mithois dans une adaptation wallonne de Philippe Decraux", explique le metteur en scène, Philippe Paquet.

Quelle histoire !

Cette pièce raconte l’histoire d’un couple d’éditeurs sans problème: Josète et Matieu. Pour réaménager leur appartement, ils font appel à Manu, décorateur de son état. Présent depuis trois mois dans l’appartement, il tombe amoureux de Gréta, la jeune fille au pair employée par le couple. Bonne nouvelle pour les amoureux: les patrons annoncent qu’ils descendent dîner en ville. Dans le même temps, une amie de Josète la supplie de pouvoir occuper l’appartement pour la soirée. Le collègue de Matieu, Lèyon, désire, lui aussi y passer quelques bons moments en galante compagnie. L’appartement est donc réservé pour trois rendez-vous simultanés: chassés-croisés, rythme endiablé, quiproquos… le tout étrangement mêlé avec l’arrivée d’une romancière très provinciale, aux tirages fabuleux, qui vient de quitter son éditeur qui manquait de moralité…

À la fin, le public ne sait plus qui est qui et pourquoi tout le monde se fait passer pour son voisin. Voilà de quoi passer une bien belle soirée et oublier les soucis de la vie quotidienne.

Distribution

Pour les besoins de cette pièce, la troupe des "Vi’s cousses di St-Jef" était composée comme suit: Marie-Christine Pierard (Josète Delcour), Benoît Lauvaux (Matieu Delcour), Fabienne Bouchat (Gisèle Carlier, la femme de Lèyon), Guy Taquin (Lèyon Carlier), Dominique Deruyver (Manu), Cindy Révelard (Gréta), Frédéric Henuzet (Châles-Nestôr Dèlgayète), Myriam Dumont (Lèyontine Lambert di l’Arminète), Sabine De Potter (Lorète Pirote). L’aide-mémoire était assuré par William Sterck.

Organisée par le Foyer culturel de Florennes, cette pièce est jouée au profit de l’association de parents de l’Institut Saint-Joseph et Sainte-Thérèse ainsi que pour "Destination la vie".

PAF: 10 € – infos et réservations: 0472 85 10 85. Pour la représentation de Nismes: 060 31 01 60 ou billeterie@action-sud.be.