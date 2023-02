Otage en Iran: les jeunes du Collège de Chimay refusent l'inhumanité

Olivier Vandecasteele, le travailleur humanitaire belge, accusé et condamné pour espionnage en Iran à 40 ans de prison et 74 coups de fouet, est emprisonné dans des conditions de détention catastrophique. Alors qu’il effectuait un court voyage en Iran, où il avait précédemment vécu et travaillé, il a été arrêté par des agents en civil le 24 février 2022. Il a été soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements dans la tristement célèbre prison d’Evin. Il est notamment retenu à l’isolement et dans le froid. Ces conditions de détention doivent être améliorées rapidement car l’humanitaire belge ne pèse plus que 40 kg et souffre de diverses infections. Le ministre belge de la justice a déclaré que cette arrestation était directement liée à la condamnation en Belgique d’un ex-diplomate iranien pour un crime terroriste. Cela alimente les craintes que la détention arbitraire de Vandecasteele soit un outil de pression sur la Belgique, utilisé comme passeport par certaines des autorités iraniennes. Pour le soutenir moralement et mettre la pression sur le gouvernement fédéral, toute sa famille se mobilise pour informer, dans un premier temps, la population belge. Au Collège Saint-Joseph de Chimay, son beau-frère, Joris Brabant, est venu témoigner devant les jeunes des classes supérieures. "Il nous a livré un témoignage touchant, authentique et lucide sur cette prise d’otage en Iran et les différents enjeux liés à celle-ci. Sa famille a pu lui parler 4 fois par téléphone et une fois par vidéoconférence, toujours sous surveillance très étroite", explique l’un des professeurs à l’initiative de l’invitation.