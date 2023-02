Le Petit format voit de plus en plus grand, à Nismes

De technique mixte, ce petit rectangle aux tons plutôt sombre prend alors une tout autre dimension. Dans cet infiniment petit, nous avions d’abord pensé voir une femme, de dos, assise, portant des ailes d’ange. Mais le grossissement nous dévoile l’infiniment grand: un océan, qui s’écoule comme une cascade dans le dos de la silhouette. L’art d’Emmanuel Godart s’exprime alors bien au-delà de ces centimètres carrés, au fil des minuscules détails qui s’offrent au premier regard. La loupe nous permet de découvrir des détails invisibles à l’œil nu. Quel travail dans ces "cascades angéliques !"

"C’est la démarche que nous proposons ici, explique notre guide. D’abord voir, puis interpréter et ressentir les choses. Ici, au musée, nous avons décidé de fournir quelques éléments clés pour permettre une visite autonome, mais sans trop commenter. Nous voulons stimuler l’esprit des visiteurs."

L’actuelle expo temporaire du Musée du Petit Format est une prolongation de la Biennale 2022, qui s’était accrochée aux cimaises de Nismes et de Charleville. C’est un panel d’œuvres exposées en France l’an dernier qui sont exposées aux murs viroinvalois, pour plusieurs mois.

D’un format A4 au maximum

Cette Biennale du Petit Format, c’est la raison d’être de ce musée.

Créé en 1981 à Cul-des-Sarts, l’événement a pour particulier de solliciter des artistes du monde entier pour qu’ils envoient, par la poste, une ou des œuvres dont le format ne doit pas dépasser celui d’une feuille A4. Après l’exposition, les épreuves sont renvoyées à leur auteur… s’ils les réclament. Car beaucoup acceptent de céder leurs bébés au musée, ce qui permet d’enrichir une collection qui compte environ 4500 dessins, gravures, peintures et autres pamphlets stylisés, parfois simplement griffonnés sur l’enveloppe renvoyée à Nismes !

L’ensemble ainsi formé peut se découvrir d’une foule de manières: en se laissant guider par le nom d’un artiste, en privilégiant un style, un cadrage, des thèmes, une technique ou une époque.

C’est selon des fils rouges ainsi suggérés que le Musée du Petit Format vient de réorganiser ses présentations permanentes. À l’étage de la rue Bassidaine, la salle d’expo a été rénovée, avec des lattes de bois contre les murs. Astucieux, cet arrangement permettra d’exposer des œuvres en les disposant de façon classique ou en les accrochant de biais entre deux lattes, voire même perpendiculairement au mur, en "tiroir".

Justement, tiens, des tiroirs, il en est beaucoup question dans la nouvelle présentation de l’exposition permanente. "Avant, nous ne pouvions présenter qu’une trentaine d’œuvres à la fois mais désormais, nous avons placé des rangées de tiroirs, avec des codes couleurs, qui permettent de découvrir près de 250 œuvres, par genre, par artiste ou par thème."

Ce classement est l’un des résultats de l’analyse des épreuves reçues et du travail des artistes, qui est l’objet de la section dédiée à la recherche, au sein du Musée.

Désormais, la visite se fait donc en tirant sur ces tiroirs, en comparant les petits formats, les uns à côté des autres. Ou en les scrutant à l’aide de loupes ou de lunettes spéciales.

Des animations pour les groupes

Outre ces espaces d’exposition rénovés, le Musée du Petit Format s’est aménagé un coin dédié aux ateliers pour les groupes. "Nous ne sommes pas une école d’art, nuance d’emblée Teatske Burgerjon. Mais nous proposons des ateliers de découverte du petit format. Les participants peuvent y ouvrir des boîtes permettant la découverte de différentes techniques à exploiter. Certaines offriront aussi de travailler sur le cadrage ou sur la façon de voir un petit format."

Avec les parois amovibles, ce nouvel espace dédié aux animations peut évoluer suivant les besoins, en rognant un peu de place sur l’expo temporaire. "L’avantage, surtout, c’est que l’on peut garder l’accès à l’exposition pendant les animations, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici."

Le Musée du Petit Format de Nismes poursuit son évolution donc et accroît son attrait, au fil des ans. Ses salles rénovées se parcourent en prenant le temps nécessaire à la découverte, car l’infiniment petit ne se dévoile pas aussi facilement qu’une toile géante d’un grand musée traditionnel. L’art contemporain nécessite également une approche différente, peut-être plus sensitive et plus intuitive.

Le Musée multiplie également des animations durant l’année, entre contes, visites nocturnes ou à la lampe de poche. Surveillez bien ses agendas !

www.museedupetitformat.be ; 060 73 01 69 mpf@museedupetitformat.be