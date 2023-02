Le conseil communal de Beaumont vote une motion en faveur de la libération d'Olivier Vandecasteele

Le budget du CPAS

Outre ce dossier interpellant pour tout défenseur des droits de l’homme, le conseil a donc approuvé le budget 2023 du CPAS, déjà passé sur la table du conseil de l’action sociale et du comité de concertation ville-CPAS. Présenté à l’équilibre à 5,895 millions d’euros, il prévoit une intervention communale de 1,4 million d’euros. "Mais le fonds de réserve est désormais vide, commente le président Florent Descamps. Cela risque de poser problème dans les années à venir". On retient de ce budget que le fonds spécial de l’aide sociale grimpe de 12% pour atteindre 170 000 € ; que les dépenses en RIS s’élèvent à 1,28 million d’euros pour des recettes de 605 000 € et 73 bénéficiaires.

Les finances de la maison de repos comme de la crèche sont aussi en déficit, mais l’intégration de la première dans l’ISPPC, et de potentielles nouvelles aides de la Fédération pour la seconde laissent espérer un mieux. Le budget extraordinaire est réduit au strict minimum, avec comme plus gros poste (50 000 €) la transformation d’un garage en épicerie sociale.

Bodycams

Les élus approuvent aussi l’utilisation de bodycams (caméras mobiles visibles) par les policiers en intervention, de la zone Botha, ou du fédéral lorsqu’ils sont requis pour les manifestations d’envergure comme le carnaval.

Avant de clôturer, le groupe UNI pose deux questions. La première concerne des équipements défectueux (four, thermostat, toilettes…) dans les salles communales en location. "C’est en cours pour résoudre les problèmes, répond le bourgmestre. On sera aussi plus minutieux lors des états des lieux".

Épuration des eaux

La seconde question a trait à l’épuration des eaux usées. "Suite aux chiffres transmis par IGRETEC, le taux d’épuration théorique de Beaumont est de 64% pour les habitations reliées à la station d’épuration de Leval-Chaudeville. Le taux épuré de toute la commune, tous régimes d’assainissement confondus et tous secteurs est de 34% " explique Geoffrey Borgniet qui demande ce qu’il en est des projets de nouvelles stations d’épuration pour Strée et Solre-Saint-Géry.

"Si on arrivait déjà à avoir Strée, où la densité de population est plus importante, ce serait bien, explique Bruno Lambert. Compte tenu du contexte actuel, je ne suis pas convaincu que la région et la SDWE dégagent des moyens pour les villages peu peuplés."

Une étude est bien prévue pour Strée en 2024, et la Ville espère que cela puisse se réaliser en 2026. "Pour le reste, c’est malheureux, mais les curseurs de l’octroi des moyens disponibles se sont déplacés vers d’autres priorités comme les mesures en matière d’énergie, et l’égouttage devrait passer par des stations individuelles" conclut-il.