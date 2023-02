Le budget du CPAS divise le conseil communal de Chimay

Le conseiller Benoît Van de Weghe (BOUGE), qui a présidé l’institution entre 2012 et 2018, ne partage pas cette vision des choses, à la lecture du budget: "En l’analysant, nous repérons des irrégularités, voire des inepties qui mettent en danger l’intérêt général, particulièrement pour les plus précarisés. On constate notamment que les dépenses de transfert diminuent d’un million d’euros par rapport à l’an dernier. L’élu socialiste précise que c’est justement là que sont comptabilisées les aides qui permettent aux plus pauvres de vivre en accord avec la dignité humaine. Il ajoute alors: " Voir les RIS diminuer, ici grosso modo de 400 000 €, peut être un signal positif: c’est que les personnes qui n’ont plus droit à cette aide travaillent. Or, et c’est l’une des contradictions du budget, le budget accordé à la mise à l’emploi par le biais de l’article 60 diminue lui aussi, presque du même montant. Il nous semble complètement utopique, voire impossible, de penser qu’un CPAS puisse diminuer drastiquement son nombre de RIS en employant moins de bénéficiaires sous contrat article 60 ".

Le président Éric Biard réfute catégoriquement cette vision des choses: "Non, ce ne sont pas des chiffres utopiques. Le budget par habitant est même supérieur à la moyenne du cluster auquel nous sommes associés, ou comparé à d’autres communes rurales vieillissantes". Il soutient ensuite que le montant des transferts n’a pas drastiquement diminué, comme annoncé par son rival: "Il était de 4 millions en 2018-2019, il est de 3,9 millions aujourd’hui. Et tu oublies de parler des frais de personnel et de fonctionnement qui ont augmenté respectivement de 13 et 25% depuis l’an dernier". Pour l’élu centriste, il est logique de voir une double diminution de budget, tant pour le paiement des RIS que pour celui des "article 60": "le nombre de RIS a considérablement baissé. Ce qui fait que le vivier pour les engagements en article 60 a diminué lui aussi. Nous passerons ainsi de 65 engagés l’an dernier à 40 en 2023".

Benoît Van de Weghe, non convaincu, prend acte: "Mon intervention était juste sur les chiffres. Tu as de ton côté beaucoup parlé de politique. Je ferai de même la prochaine fois".

Nul doute que la pérennité de la diminution des revenus d’intégration sera alors abordée. La récupération des droits au chômage, après l’article 60, n’est pas éternelle sans un réel retour à l’emploi…