Jeudi dernier, à Couvin, on a observé, au moins par deux fois, que la présidente du CPAS, Jehanne Detrixhe a mené le collège communal vers une position inflexible lorsque l’opposition Pep’s réclamait un report de points.

Ce fut le cas lors du vote de l’augmentation de la délégation au collège communal. Les bourgmestre et échevins, jusqu’ici, pouvaient décider en collège de dépenses estimées jusqu’à 15 000 € TVA comprise. Au dernier conseil, cette délégation a été portée à 30 000 € hors TVA. On dépasse, de loin, une simple indexation, d’autant qu’il s’agit du prix estimé au début du dossier. L’achat de caméras pour le centre-ville, estimé initialement à 30 000 euros TVA comprise, aurait dès lors pu être accepté par les seuls échevins, sans débat en conseil, alors que le marché a grimpé ensuite à 170 000 €.

"On ne fait que suivre une proposition des pouvoirs locaux", a défendu Jehanne Detrixhe, au nom du collège.

Alors que l’opposition suggérait un report du point le temps que les députés régionaux questionnent en commission la possibilité de déléguer pour une somme moindre, on voyait le bourgmestre pencher la tête en acceptant le principe d’un report jusqu’à ce que la présidente du CPAS se tourne vers lui pour lui glisser: "Non, on vote le point", puis de se retourner vers l’assemblée, plus nuancée: "Je propose à notre bourgmestre de maintenir le point." Le vote s’est produit, majorité contre opposition, ce qui a fait bondir le député Eddy Fontaine: "Une fois de plus, vous balayez la minorité. Ça fait deux points que l’on vous demande de reporter juste pour avoir plus d’informations et vous refusez…"

Le conseiller Écolo Jean le Maire, lui, a prévenu: cela va engendrer plus de questions d’actualité, sur les marchés votés par le collège.

Auparavant lors de la séance, la minorité avait en effet déjà été éconduite lors du vote de la dotation à la zone de police.

Celle-ci s’élève à 1,660 million mais dans le budget de la police se trouve l’achat des caméras pour le centre-ville, à concurrence de 170 000 euros, au lieu de 30 000 estimés. L’opposition a réclamé des informations mais celles-ci ne sont annoncées que pour fin février, lors du vote du budget. La minorité a dès lors sollicité le report du point, pour obtenir d’abord les explications sur ces caméras avant le vote de la dotation.

Au bout d’un nouveau débat sur l’opportunité de l’achat, le chef de file Pep’s, Raymond Douniaux a résumé: "On demandait simplement si c’était possible de reporter le point, pour discuter en même temps que le budget. Il n’y a pas d’urgence…"

"Sur le fond, cela ne changera pas, mais bon… Pour moi, il n’y a pas de souci", a répondu le bourgmestre Maurice Jennequin, en interrogeant ses échevins du regard. Tous se sont tournés vers Jehanne Detrixhe, qui n’était pas de cet avis: "De toute façon, caméra ou non, ça ne changera pas la dotation. Non, on passe au vote."

Le mayeur: "Bon, on passe au vote". Écolo a voté contre et Pep’s s’est abstenu. En vain donc. Figure de proue de sa majorité, Jehanne Detrixhe s’est montrée inflexible, jeudi dernier !