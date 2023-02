Cerfontaine: un conseil communal, comme si de rien n'était

Le conseil débute à 19h tapante avec 5 sièges vides: quatre du côté de la majorité MR-IC (Céline Motte, Mélissa Charloteaux, Agnès Servais et Michèle Gonze) et du côté de l’opposition Cerf +, on enregistre l’absence de Hubert Lechat. Toutes ces absences étant excusées.

5 minutes

5 points et 5 minutes environ, juste le temps de lire l’intitulé, une très courte explication, et le vote est acté. Ce fut le cas pour une correction technique au budget communal sans modification du boni final, pour la dotation à la zone de police (507 466,94 €) avec une petite remarque de Cédric Leclercq (Cerf + ) qui voudrait que pour ce prix-là, les services soient un peu plus importants. La location de chasse à Villers-Deux-Églises qui était déjà passée en novembre revient sur le tapis du fait du renoncement de l’acquéreur pour des raisons médicales. On va reprocéder à la location par voie de soumission. Cerfontaine adhère à la centrale d’achat du BEP Environnement pour un lavage annuel des gobelets réutilisables et enfin, il est question du placement de bornes de recharge pour véhicules électriques dans l’entité. On commencera par 4 bornes, 2 à Cerfontaine sur la place de l’église et le parking du Moulin, 1 à Silenrieux à la rue Royale et 1 à Senzeille à la rue du château. Il faut savoir que ces bornes doivent se trouver à proximité d’une cabine électrique, ce qui ne permet pas d’en mettre n’importe où.

Cerf +

Le conseil en serait resté à ces 5 minutes s’il n’y avait eu deux interventions du groupe d’opposition Cerf +. Cédric Leclercq interroge le député-bourgmestre sur l’avancement des appels à projets POLLEC. C’est le directeur général ff, Sylvain Lovey, qui est chargé d’apporter des éclaircissements, en précisant les exigences trop importantes comme le timing bien trop serré pour s’engager réellement. Et d’ajouter: "Cela semble très orienté et donc très frustrant" précise-t-il, comme si on voulait handicaper les petites communes.

Autre intervention, de Hélène Lepère (Cerf + ) cette fois, qui met le doigt sur une certaine insécurité aux abords de certaines écoles et à la rue de la poste à Cerfontaine en particulier. Même chose avec le manque d’éclairage à proximité des abris de bus. Christophe Bombled promet que les services communaux vont s’en occuper en faisant le tour de tous ces endroits qui pourraient mettre en péril la sécurité des enfants se rendant en classe.

Le conseil se termine. Il est 19 h 15 et c’est avec un certain étonnement qu’on n’a pipé mot de la démission du chef de file de l’opposition Hubert Lechat, alors que la nouvelle naviguait déjà sur le site de l’avenir.net au moment de démarrer ce conseil. Ironie du sort, les 2 ou 3 questions de Cerf + en fin de conseil ont reçu une écoute positive du maïeur…