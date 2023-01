Deux comédies en wallon seront jouées début février à Gougnies

Ces deux premiers week-ends de février, huit acteurs de la troupe (Agnès Bughin, Anne-Sophie Blaimont, Élise Polydamas, Geneviève Cammaert, Isabelle Maginet, Didier Maginet, Laurent Crousse et Philippe Vandecassye) interpréteront une pièce en trois actes, intitulée "Toubac, P’tite goute, èyèt…", à la salle communale de Gougnies.

"Il s’agit d’une création originale qui est née dans mon esprit en 2021 mais que j’ai écrite l’été dernier. Cette comédie évoque une bande de mafieux assez maladroits. Durant la pièce, les spectateurs vont explorer l’univers d’un hold-up, du trafic d’alcool, du trafic de tabac, d’un kidnapping ou encore d’une course de chevaux truquée", résume l’auteur.

Deux nouveaux marmots

En ouverture de rideau, le public découvrira six jeunes acteurs de la troupe "Les Marmots d’Gougnêye" qui interpréteront la pièce "Ci n’èst nén toudis come on l’pinse". Celle-ci raconte l’histoire de cousins qui se rencontrent lors d’une réunion de famille. Les uns viennent de la campagne, les autres de la ville avec des besoins et des envies différents, parfois opposés.

"Cette saynète d’un acte, d’une vingtaine de minutes, sera jouée par Emma De Smet, Hugo Crevits, Louis Mincke, Mathéo De Smet et deux petits nouveaux: Eloïse Léon et Luka De Smet. Cela me fait plaisir de voir l’arrivée de nouveaux jeunes qui souhaitent apprendre le wallon et le perpétuer", conclut Pol Soumillon.

Les représentations se dérouleront les vendredis 3 et 10 février à 19 h, les samedis 4 et 11 février à 19h ainsi que les dimanches 5 et 12 février à 16 h. La salle communale de Gougnies est sonorisée pour les personnes malentendantes et elle est accessible aux personnes à mobilité réduite. L’entrée est fixée à 7 €.

Renseignements et réservations au 0475/354 482.