A Gerpinnes, le Rose Pilates offre une bulle de bien-être après un cancer du sein

Depuis presque 20 ans, Charlotte Versieux, basée à Acoz, donne des cours de fitness et cherche à être au plus près des désirs des personnes en matière de bien-être. Dans ce cadre et dans une optique de bienveillance, elle s’est spécialisée dans les cours de Rose Pilates, "forme de pilates dont l’adaptation permet aux femmes de reconditionner leur corps tout en permettant aux zones plus sensibles, affaiblies ou exclues du schéma corporel de reprendre leur place." Charlotte intervient à un moment crucial. "J’interviens dans le parcours de reconstruction, les personnes ont déjà fait leurs séances de radiothérapie, de chimiothérapie, il y a eu une intervention et peut-être une ablation, des séances de kiné et après j’interviens pour un renforcement en profondeur et en douceur. Concrètement, lors d’une opération à un sein, la posture peut changer et devenir ce qu’on appelle une position de protection. Les muscles au niveau pectoral sont rétrécis. Le travail consiste à assouplir les muscles et remobiliser les articulations pour retrouver une liberté de mouvement. Des choses de la vie quotidienne sont parfois rendues compliquées ou douloureuses après une intervention, comme prendre un objet sur une étagère en hauteur."