Thuin: Wap'Isol vous aide à diminuer l'empreinte énergétique de votre logement

Thuin a adhéré à cette plateforme et accueillera le 9 février une séance d’information sur les moyens disponibles pour renforcer l’isolation de son logement. Wap’Isol peut en effet accompagner gratuitement les citoyens des communes qui ont adhéré à ce nouveau service mis en œuvre par Ipalle. Des experts en énergie du bâtiment les aideront à analyser les devis des entrepreneurs, à compléter les documents administratifs, à opter pour le meilleur financement des travaux (primes, prêts à taux zéro, etc.). La plateforme Wap’Isol met également à leur disposition une liste d’auditeurs agréés ainsi qu’une liste d’entrepreneurs locaux qui s’engagent à visiter leur habitation et à leur remettre un prix pour les travaux visant à réduire leur emprunte énergétique.