Il nous embarque en direction de l’Amérique du Sud pour une belle aventure qui a bouleversé sa vie. 46 500 km parcourus sans moteur lui ont ouvert l’esprit sur le sens de la vie et de l’humanité. Ce film débute par les Andes où les montagnes représentent le début de la vie, là ou s’écoulent les eaux sacrées qui suivent leur chemin pour alimenter le bassin amazonien et finir dans l’océan. Les montagnes sont synonymes de défi, d’aventure et d’une métaphore de la vie puisque y grimper est un moment difficile et qu’il est suivi d’un calme plat et de l’euphorie de la descente. Il découvre avec le cycle de l’eau et de nombreuses péripéties, différentes personnes entretenant des liens très forts avec la terre. Après un questionnement important, il redécouvre un sens profond à sa vie, traverse l’intégralité de l’Amérique du Sud en passant par la Patagonie, et jusqu’à Vancouver et une graine d’espoir en sera semée tout au fond de lui qui le mènera jusqu’en Alaska.

Julien est depuis son enfance attiré par la nature, les insectes, les animaux, l’environnement… qu’il passe son temps à observer. A 22 ans gradué en commerce extérieur, il est engagé par l’ONG Miel Maya pour réaliser une étude de marché en Bolivie. Son temps, il le passe sur le terrain et partage la vie des apiculteurs passionnés et volontaires ; ils vivent leur métier, leur passion dans la plus grande sobriété ce qui va inciter Julien à partir sur les voix des Amériques. Il va décider d’échanger ses filets à papillons contre sa caméra, son appareil photo afin de témoigner de ce monde.

