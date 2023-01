Les vœux et projets festifs des pompiers de Beaumont

Une réunion des plus sympathiques à laquelle s’étaient joints le bourgmestre Bruno Lambert ainsi que l’échevin Pierre-Émile Tassier. C’est le président Philippe Petit qui s’est fait le porte-parole de l’amicale pour tout d’abord présenter ses meilleurs vœux ainsi que ceux de son groupement.

Vœux et projets

Ce rendez-vous est l’occasion pour Philippe Petit de rappeler toutes les manifestations et actions dont s’est chargée l’amicale durant l’année écoulée avant d’embrayer sur le programme 2023, tout aussi étoffé que ceux des années précédentes. À commencer par la chasse aux œufs qui se déroulera le 25 mars pour faire le bonheur des jeunes enfants des pompiers. Le 29 avril, un autre incontournable de l’amicale, le concours de pêche sur les rives de la Hantes. Viendra ensuite un autre affrontement, cette fois entre joueurs de belote qui se mesureront, cartes en main, le 10 juin. Une journée qui n’est que la première partie du grand week-end des pompiers beaumontois puisque le lendemain 11 juin, ce sera la bien connue brocante de Thirimont qui chaque année attire une foule considérable d’exposants et de visiteurs. Toutes ces activités sont orchestrées pour remplir les caisses avant de penser à la Saint-Nicolas des enfants: ce sera pour 2023, le 25 novembre. L’année se terminera en beauté avec le repas des amis de l’amicale programmé le 16 décembre.

De bonnes nouvelles que le bourgmestre a voulu compléter par les siennes. Le bien connu véhicule Unimog qui a rendu tant de service et qui maintenant est à la retraite restera beaumontois. Même, comme le précise le maïeur, il sera immatriculé "ancêtre" pour éviter toute disparition. Autre idée de la Commune, créer un espace aux abords de la route de Mons à hauteur de la caserne, pour visualiser davantage le site des pompiers beaumontois. Une initiative dont se réjouissent tous les pompiers. Reste à voir ce qu’il en sera exactement. Avant de partager le verre de l’amitié et les délicieux sandwiches, le président Petit a voulu soulever un coin du voile d’un nouveau projet…

Un vrai marché de Noël au cœur de la cité des Macarons

Autour de Philippe Petit, les dévoués de l'amicale ©EdA

Un nouveau projet d’envergure en gestation que Philippe Petit a annoncé tout en lorgnant vers Bruno Lambert, soulignant par là une complicité souhaitée de la Commune.

Il s’agit d’un véritable marché de Noël dont Beaumont ne jouit pas jusqu’ici. Certes, tous les membres de l’amicale des pompiers sont bien conscients que ce projet n’a rien de commun avec par exemple un concours de pêche ou de belote. Mais il en faut davantage pour décourager les hommes du feu.

Beaucoup d’interrogations subsistent, à commencer par la localisation de ce marché de Noël. Bien entendu, il y aura la toute nouvelle Grand-Place mais malheureusement toujours traversée par une route nationale. Mais on pourrait imaginer le parc de Paridaens, l’école secondaire libre bien connue. Il y a cela et toute la logistique, un ensemble de contraintes que seules les épaules de l’amicale ne pourraient sans doute supporter. L’amicale ouvre dès lors la porte à d’autres acteurs de la vie beaumontoise. Encore une fois, on n’en est qu’aux prémices du projet, mais à l’amicale des pompiers, on y croit dur comme fer. Un projet qui pourrait apporter un superbe plus aux festivités de fin d’année beaumontoises.